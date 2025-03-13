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Україна потребує гарантій, оскільки амбіції путіна "ледве приховані" - прем'єр Британії

Київ • УНН

 • 23090 перегляди

Прем'єр Британії заявив, що не здивований відмовою рф від перемир'я. Він закликав союзників посилити тиск на москву та надати Україні гарантії безпеки.

Україна потребує гарантій, оскільки амбіції путіна "ледве приховані" - прем'єр Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він "не зовсім здивований" явною відмовою росії від пропозиції США про припинення вогню. Він закликав союзників докласти більше зусиль, щоб тиснути на москву та запропонувати Україні гарантії безпеки, щоб захистити її від "ледь прихованих" амбіцій путіна. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian

Виступаючи в подкасті News Agents Стармер сказав: "По-перше, ми зосереджуємось на міцному та безпечному мирі в Україні, чого ми всі прагнемо. Мене не зовсім дивує, що росія займає таку позицію. Вони дали зрозуміти це досить ясно. Вони виставили це напоказ кілька разів. Я думаю, що у вівторок було досягнуто прогресу, і я завжди відчував це і сподівався, що з вівторка м'яч опиниться на російській стороні, і тиск буде відбуватися на росію. Це тепер сталося".

Стармер наголосив, що це добре, адже росія агресор.

"росія - це країна, яка, хоч і мала попередні угоди та домовленості, але вона їх їх не дотримувалася. Ми знаємо, що путін має амбіції, які ледь приховуються", - сказав Стармер.

Він наголосив, що потрібно працювати з союзниками, зі США, з Україною.

"Я проведу цю зустріч у суботу, щоб зібрати низку лідерів разом, щоб подивитися, який ще прогрес ми можемо зробити, але (потрібен - ред.) міцний та надійний мир із суверенітетом та безпекою України. Але це має бути мир, у якому угода захищена, тому що ми вже мали угоду, і вона не дотримувалася росією", - заявив прем'єр Британії.

Стармер також вказав на протидію кремлю пропозиціям надати Україні додаткові гарантії безпеки.

"Він каже, і він казав раніше, що не хоче гарантій безпеки щодо угоди. Це говорить вам про дещо: якщо ви не збираєтеся порушувати угоду, у вас не буде надто багато проблем із гарантіями угоди. І ми знаємо, що в минулому він порушував угоду. Тож його реакція зміцнює моє глибоке переконання, що якщо угода не буде захищена гарантіями безпеки, він порушить її з часом", - переконаний Стармер.

Доповнення

У кремлі виклали позицію росії щодо врегулювання війни з Україною. Представник путіна з міжнародних справ юрій ушаков наголосив, що росія прагне до довгострокового врегулювання, а не до перемир'я.

У РНБО відреагували на заяву з кремля про припинення вогню та заявили, що це не є офіційною відмовою рф, рішення там ухвалює путін.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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