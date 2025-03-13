Переговори Трампа і путіна: час поки не визначено, але зустріч з Віткоффом відбудеться сьогодні
Київ • УНН
Телефонна розмова Трампа і путіна поки не узгоджена, але зустріч президента рф зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом відбудеться в четвер ввечері в закритому форматі.
Телефонна розмова президента США Дональда Трампа та російського президента володимира путіна на сьогодні не узгоджена. Однак зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом відбудеться у четвер ввечері в закритому форматі.
Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Телефонна розмова Дональда Трампа та володимира путіна не відбудеться у четвер. Про це повідомив помічник президента росії юрій ушаков. Він же не відкинув можливості зустрічі російського диктатора зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.
За даними росЗМІ, ушаков повідомив про плани щодо зустрічі з представником США у четвер наступне:
Початок зустрічі Віткоффа з президентом Володимиром Путіним буде сьогодні ввечері в закритому форматі
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Представник путіна заявив, що росія прагне до мирного врегулювання, яке враховує її інтереси. ушаков не виключив, що путін висловиться щодо пропозиції перемир'я.
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