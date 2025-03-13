Переговори Трампа і путіна: час поки не визначено, але зустріч з Віткоффом відбудеться сьогодні

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа та російського президента володимира путіна на сьогодні не узгоджена. Однак зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом відбудеться у четвер ввечері в закритому форматі.

Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Телефонна розмова Дональда Трампа та володимира путіна не відбудеться у четвер. Про це повідомив помічник президента росії юрій ушаков. Він же не відкинув можливості зустрічі російського диктатора зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

За даними росЗМІ, ушаков повідомив про плани щодо зустрічі з представником США у четвер наступне:

Початок зустрічі Віткоффа з президентом Володимиром Путіним буде сьогодні ввечері в закритому форматі - повідомляють росЗМІ з посиланням на ушакова.

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Представник путіна заявив, що росія прагне до мирного врегулювання, яке враховує її інтереси. ушаков не виключив, що путін висловиться щодо пропозиції перемир'я.

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