Переговоры между Россией и Украиной сузились до вопросов о территориях и гарантиях - Вэнс
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры между Россией и Украиной сосредоточены на территориальных вопросах и гарантиях безопасности. Россия требует 6000 кв. км неоккупированных украинских территорий, а Украина ищет гарантий от дальнейшей агрессии.
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Россия хочет получить от Украины 6000 кв. км территории, которую она не оккупировала. Со своей стороны Украина хочет гарантий, что россияне не вернутся за большим, сообщил Вэнс в эфире канала One America News, пишет УНН.
Детали
"Все сузилось до двух вопросов. Один из них территориальный. Россияне хотят где-то 6000 кв. км, которые еще не захватили силой. Украинцы же хотят гарантий безопасности от Европы или других, чтобы быть уверенными: заключив соглашение, россияне не вернутся за большим", - пояснил Вэнс.
Дополнение
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на российский удар по американскому заводу в городе Мукачево Закарпатской области Украины.
Джей Ди Вэнс выразил надежду, что мирное урегулирование войны в Украине может быть достигнуто не позднее чем через шесть месяцев.