Переговоры между Россией и Украиной сузились до вопросов о территориях и гарантиях - Вэнс

$41.120.13
48.290.09
ukenru
12:10 • 246 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 15255 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 28562 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 27271 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 21256 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 27571 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 20323 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 46704 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 93232 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 75157 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
45%
756мм
Популярные новости
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto10 сентября, 02:37 • 28866 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12 • 56447 просмотра
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 20263 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 26355 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo07:17 • 21450 просмотра
публикации
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 15267 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 12552 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 28580 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 27283 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 93239 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Великобритания
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 61657 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 56676 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 53700 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 122517 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 77481 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
ТикТок
Твиттер
Лекарственные средства

Переговоры между Россией и Украиной сузились до вопросов о территориях и гарантиях - Вэнс

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры между Россией и Украиной сосредоточены на территориальных вопросах и гарантиях безопасности. Россия требует 6000 кв. км неоккупированных украинских территорий, а Украина ищет гарантий от дальнейшей агрессии.

Переговоры между Россией и Украиной сузились до вопросов о территориях и гарантиях - Вэнс

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Россия хочет получить от Украины 6000 кв. км территории, которую она не оккупировала. Со своей стороны Украина хочет гарантий, что россияне не вернутся за большим, сообщил Вэнс в эфире канала One America News, пишет УНН.

Детали

"Все сузилось до двух вопросов. Один из них территориальный. Россияне хотят где-то 6000 кв. км, которые еще не захватили силой. Украинцы же хотят гарантий безопасности от Европы или других, чтобы быть уверенными: заключив соглашение, россияне не вернутся за большим", - пояснил Вэнс.

Дополнение

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на российский удар по американскому заводу в городе Мукачево Закарпатской области Украины.

Джей Ди Вэнс выразил надежду, что мирное урегулирование войны в Украине может быть достигнуто не позднее чем через шесть месяцев.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Джей Ди Вэнс
Соединённые Штаты
Украина