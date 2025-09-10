Перемовини між росією та Україною звузилися до питань про території і гарантії - Венс
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що переговори між росією та Україною зосереджені на територіальних питаннях та гарантіях безпеки. росія вимагає 6000 кв. км неокупованих українських територій, а Україна шукає гарантій від подальшої агресії.
Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що росія хоче отримати від України 6000 кв. км території, яку вона не окупувала. Зі свого боку Україна хоче гарантій, що росіяни не повернуться за більшим, повідомив Венс ефірі каналу One America News, пише УНН.
Деталі
"Все звузилося до двох питань. Одне з них територіальне. росіяни хочуть десь 6000 кв. км, які ще не захопили силою. Українці ж хочуть гарантій безпеки від Європи чи інших, щоб бути певними: уклавши угоду, росіяни не повернуться за більшим", - пояснив Венс.
Доповнення
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на російський удар по американському заводу в місті Мукачеве Закарпатської області України.
Джей Ді Венс висловив сподівання, що мирне врегулювання війни в Україні може бути досягнуто не пізніше ніж через шість місяців.