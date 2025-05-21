Переговоры и санкции: Туск пообщался по телефону с Зеленским

Во вторник, 21 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск общался по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Дональд Туск в соцсети Х, передает УНН.

Детали

В заметке отмечается, что во время разговора речь шла о последних переговорах с рф и вероятных санкциях для страны-агрессора.

Сегодня он рассказал мне о последних переговорах по прекращению огня и работе над возможными следующими санкциями, которые будут введены против россии. Участие Польши, Франции, Германии, Великобритании, Италии и США остается решающим в этом процессе - отметил Туск.

Напомним

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Польша не будет отправлять войска в Украину.