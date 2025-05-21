Переговори та санкції: Туск поспілкувався телефоном із Зеленським
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили останні переговори щодо припинення вогню та санкції проти росії.
У вівторок, 21 травня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск спілкувався телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив Дональд Туск у соцмережі Х, передає УНН.
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У дописі зазначається, що під час розмови йшлося про останні переговори з рф та ймовірні санкції для країни-агресора.
Сьогодні він розповів мені про останні переговори щодо припинення вогню та роботи над можливими наступними санкціями, які будуть запроваджені проти росії. Участь Польщі, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та США залишається вирішальною в цьому процесі
Нагадаємо
Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що Польща не буде відправляти війська в Україну.