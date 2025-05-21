Переговори та санкції: Туск поспілкувався телефоном із Зеленським

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
Ексклюзив
11:37 • 1042 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
09:43 • 12565 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
09:21 • 25978 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
06:00 • 35891 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 103654 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 75354 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 116339 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 222676 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 86793 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 189008 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.8м/с
30%
747мм
Популярнi новини

росіяни надранок масовано атакували Суми "шахедами": наслідки ударів

21 травня, 02:49 • 46789 перегляди

Дрони атакували російські підприємства ВПК вночі: деталі

06:43 • 39895 перегляди

"Самі розбирайтеся": NYT з'ясувала, що Трамп сказав Зеленському після дзвінка путіну

07:01 • 59478 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

07:20 • 58337 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

08:52 • 17948 перегляди
Публікації

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 103637 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 133138 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 222667 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 189002 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 252861 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Кая Каллас

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

08:52 • 18015 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

07:20 • 58396 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 141266 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 105108 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 99073 перегляди
Актуальне

Залізний купол

Facebook

Північний потік

Фокс Ньюс

The Guardian

Переговори та санкції: Туск поспілкувався телефоном із Зеленським

Київ • УНН

 • 1322 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили останні переговори щодо припинення вогню та санкції проти росії.

Переговори та санкції: Туск поспілкувався телефоном із Зеленським

У вівторок, 21 травня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск спілкувався телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив Дональд Туск у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

У дописі зазначається, що під час розмови йшлося про останні переговори з рф та ймовірні санкції для країни-агресора.

Сьогодні він розповів мені про останні переговори щодо припинення вогню та роботи над можливими наступними санкціями, які будуть запроваджені проти росії. Участь Польщі, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та США залишається вирішальною в цьому процесі

- зазначив Туск.

Нагадаємо

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що Польща не буде відправляти війська в Україну.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ВійнаПолітика
Франція
Сполучене Королівство
Італія
Німеччина
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща
Brent
$65.89
Bitcoin
$106,336.80
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$37.56
Золото
$3,314.39
Ethereum
$2,531.15