Передаст все призовые ВСУ: украинский шпажист выиграл соревнования в Швеции

Что известно

В эти выходные данные соревнования проходили в столице Швеции. В первый день соревнований прошла квалификация, которая состояла из четырех групповых раундов и предыдущего тура прямого выбывания. Впрочем украинскому шпажисту участие в нем не понадобилось, ведь он как победитель своей группы напрямую отобрался в основную таблицу 64.

Во второй день соревнования проходили с утешительными боями. Герею, впрочем второй шанс не понадобился, он уверенно победил всех шестерых своих соперников, в том числе таких известных как Григорий Бескин из Израиля (15:13) в поединке за попадание в топ-8, и непосредственно в финале Патрика Йоргенсена из Дании (15:9).

Отметим, что открытие соревнований началось минутой молчания в память погибших в войне в Украине. Также в спорткомплексе был размещен пункт приема пожертвований на деятельность Красного Креста. А "сине-желтый" флаг развевался в зале на почетном месте. Так организаторы и участники соревнований выразили свою солидарность с украинским народом в борьбе против агрессора.

Напомним

ФИФА направила финансовую помощь на гуманитарную помощь Украине.