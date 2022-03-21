Передаст все призовые ВСУ: украинский шпажист выиграл соревнования в Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Украинец Анатолий Герей стал победителем международного турнира по фехтованию на шпагах "Challenge Eugene Fillol 2022", а все призовые наш чемпион мира передаст на поддержку ВСУ, сообщает УНН со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.
Что известно
В эти выходные данные соревнования проходили в столице Швеции. В первый день соревнований прошла квалификация, которая состояла из четырех групповых раундов и предыдущего тура прямого выбывания. Впрочем украинскому шпажисту участие в нем не понадобилось, ведь он как победитель своей группы напрямую отобрался в основную таблицу 64.
Во второй день соревнования проходили с утешительными боями. Герею, впрочем второй шанс не понадобился, он уверенно победил всех шестерых своих соперников, в том числе таких известных как Григорий Бескин из Израиля (15:13) в поединке за попадание в топ-8, и непосредственно в финале Патрика Йоргенсена из Дании (15:9).
Отметим, что открытие соревнований началось минутой молчания в память погибших в войне в Украине. Также в спорткомплексе был размещен пункт приема пожертвований на деятельность Красного Креста. А "сине-желтый" флаг развевался в зале на почетном месте. Так организаторы и участники соревнований выразили свою солидарность с украинским народом в борьбе против агрессора.
Напомним
ФИФА направила финансовую помощь на гуманитарную помощь Украине.