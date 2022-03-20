ФІФА направила фінансову допомогу на гуманітарну допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. ФІФА у співпраці з УАФ, УЄФА та іншими зацікавленими сторонами продовжила допомогу Україні від військового нападу збоку росії, передає УНН з посиланням на сайт ФІФА.
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З початку війни в Україні Фонд ФІФА брав участь у кількох заходах допомоги постраждалим, працюючи разом із місцевою та регіональною футбольною спільнотою. Першу партію гуманітарних вантажів уже доставлено до Української асоціації футболу (УАФ), а на проведення нових заходів виділено 1 млн доларів.
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"Внаслідок цього конфлікту ми хочемо зробити свій внесок і підтримати людей в Україні та тих, хто втік від війни. Фонд ФІФА готовий надати частину необхідної допомоги, працюючи у координації з футбольною спільнотою України та регіону", - сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.
Контекст
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