ФІФА направила фінансову допомогу на гуманітарну допомогу Україні

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З початку війни в Україні Фонд ФІФА брав участь у кількох заходах допомоги постраждалим, працюючи разом із місцевою та регіональною футбольною спільнотою. Першу партію гуманітарних вантажів уже доставлено до Української асоціації футболу (УАФ), а на проведення нових заходів виділено 1 млн доларів.

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"Внаслідок цього конфлікту ми хочемо зробити свій внесок і підтримати людей в Україні та тих, хто втік від війни. Фонд ФІФА готовий надати частину необхідної допомоги, працюючи у координації з футбольною спільнотою України та регіону", - сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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