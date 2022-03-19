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Футбол: збірні Польщі та Шотландії проведуть благодійний матч на підтримку України

Футбол: збірні Польщі та Шотландії проведуть благодійний матч на підтримку України

Київ • УНН

 • 194097 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Капітани футбольних збірних Шотландії та Польщі Енді Робертсон та Роберт Левандовський закликали підтримати збір коштів, який організував фонд ЮНІСЕФ для гуманітарної допомоги Україні, повідомляє УНН з посиланням на сторінку УАФ у Facebook.

Деталі

З цією метою футбольні асоціації обох країн проведуть 24 березня на знаменитій арені "Гемпден-Парк" у Ґлазґо товариський матч замість гри раунду плей-офф Шотландія – Україна, яка була перенесена на пізніше через вторгнення російської армії в Україну.

10 фунтів-стерлінгів з кожного придбаного квитка піде на підтримку українських дітей та їхніх сімей, котрі залишаються в Україні, як і тих, що були змушені переїхати до сусідніх країн (ціна квитка для дорослих – від 25 фунтів). За бажанням вболівальники зможуть зробити додаткову пожертву, купуючи квитки на веб-сайті.

ЮНІСЕФ, у першу чергу, збирає кошти на забезпечення захисту дітей, надання їм медичного обслуговування, а також для того, аби гарантувати сім’ям чисту воду та їжу.

Організатори матчу сподіваються, що аншлаг, який може бути на стадіоні, дозволив би зібрати допомогу у вигляді шестизначної цифри (стадіон вміщує 52 тис. глядачів). Організатори збираються оголосити й додаткові способи, за допомогою яких вболівальники зможуть підтримати збір коштів під час підготовки до матчу.

Цитата

"Мені, як батькові, бачити світлини дітей в Україні, було дуже важко. Коли з’явилася інформація, що матч з Україною буде перенесено, ми почали працювати в партнерстві з Робертом (Левандовскі – ред.) та польською командою для того, аби зробити свій внесок для допомоги у цій ситуації", - зізнався капітан Шотландії Енді Робертсон.

Доповнення

Українська діаспора Великої Британії також організовує благодійний матч 24 березня. Він відбудеться на футбольному газоні перед "Гемпден-парк" за кілька годин до початку товариського матчу Шотландія – Україна. Матч організовує "Український клуб спортивних вболівальників Великої Британії".

Українські Національні Новини

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