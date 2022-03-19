Футбол: збірні Польщі та Шотландії проведуть благодійний матч на підтримку України

Деталі

З цією метою футбольні асоціації обох країн проведуть 24 березня на знаменитій арені "Гемпден-Парк" у Ґлазґо товариський матч замість гри раунду плей-офф Шотландія – Україна, яка була перенесена на пізніше через вторгнення російської армії в Україну.

10 фунтів-стерлінгів з кожного придбаного квитка піде на підтримку українських дітей та їхніх сімей, котрі залишаються в Україні, як і тих, що були змушені переїхати до сусідніх країн (ціна квитка для дорослих – від 25 фунтів). За бажанням вболівальники зможуть зробити додаткову пожертву, купуючи квитки на веб-сайті.

ЮНІСЕФ, у першу чергу, збирає кошти на забезпечення захисту дітей, надання їм медичного обслуговування, а також для того, аби гарантувати сім’ям чисту воду та їжу.

Організатори матчу сподіваються, що аншлаг, який може бути на стадіоні, дозволив би зібрати допомогу у вигляді шестизначної цифри (стадіон вміщує 52 тис. глядачів). Організатори збираються оголосити й додаткові способи, за допомогою яких вболівальники зможуть підтримати збір коштів під час підготовки до матчу.

Цитата

"Мені, як батькові, бачити світлини дітей в Україні, було дуже важко. Коли з’явилася інформація, що матч з Україною буде перенесено, ми почали працювати в партнерстві з Робертом (Левандовскі – ред.) та польською командою для того, аби зробити свій внесок для допомоги у цій ситуації", - зізнався капітан Шотландії Енді Робертсон.

Доповнення

Українська діаспора Великої Британії також організовує благодійний матч 24 березня. Він відбудеться на футбольному газоні перед "Гемпден-парк" за кілька годин до початку товариського матчу Шотландія – Україна. Матч організовує "Український клуб спортивних вболівальників Великої Британії".