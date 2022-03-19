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Футбол: сборные Польши и Шотландии проведут благотворительный матч в поддержку Украины

Киев • УНН

 • 194095 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Капитаны футбольных сборных Шотландии и Польши Энди Робертсон и Роберт Левандовски призвали поддержать сбор средств, который организовал фонд ЮНИСЕФ для гуманитарной помощи Украине, сообщает УНН со ссылкой на страницу УАФ в Facebook.

Детали

С этой целью футбольные ассоциации двух стран проведут 24 марта на знаменитой арене "Гемпден-Парк" в Глазго товарищеский матч вместо игры раунда плей-офф Шотландия - Украина, которая была перенесена на более позднее время из-за вторжения российской армии в Украину.

10 Фунтов стерлингов с каждого купленного билета пойдут на поддержку украинских детей и их семей, которые остаются в Украине, как и тех, что были вынуждены переехать к соседних стран (цена билета для взрослых - от 25 фунтов). По желанию болельщики смогут сделать дополнительное пожертвование, покупая билеты на веб-сайте.

ЮНИСЕФ, в первую очередь, собирает средства на обеспечение защиты детей, предоставление им медицинского обслуживания, а также для того, чтобы гарантировать семьям чистую воду и пищу.

Организаторы матча надеются, что аншлаг, который может быть на стадионе, позволил бы собрать помощь в виде шестизначную цифру (стадион вмещает 52 тыс. Зрителей). Организаторы собираются объявить и дополнительные способы, с помощью которых болельщики смогут поддержать сбор средств во время подготовки к матчу.

Цитата

"Мне, как отцу, видеть фотографии детей в Украине, было очень трудно. Когда появилась информация, что матч с Украиной будет перенесен, мы начали работать в партнерстве с Робертом (Левандовски - ред.) И польской командой для того, чтобы сделать свой вклад для помощи в этой ситуации", - признался капитан Шотландии Энди Робертсон.

Дополнение

Украинская диаспора в Великобритании также организует благотворительный матч 24 марта. Он состоится на футбольном газоне перед "Гемпден-парк" за несколько часов до начала товарищеского матча Шотландия - Украина. Матч организует "украинский клуб спортивных болельщиков Великобритании".

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