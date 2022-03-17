ФІФА розробило спеціальне правило для трансферів українських гравців: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила зміни у трансферний регламент, який був розроблений спеціально для українських футболістів, передає УНН з посиланням на ФІФА.
Деталі
ФІФА тимчасово внесла поправку до регламенту, що дозволяє українським гравцям переходити до нових клубів поза трансферним вікном. Таке рішення прийнято після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Наразі українським гравцям дозволили реєструватися в іншому клубі, навіть якщо цей період реєстрації закінчився в асоціації клубу, в якому вони мають намір бути зареєстровані.
Єдине обмеження, яке встановлює ФІФА, полягає у можливості футболістів виїхати за межі України. Перехід може відбутися, якщо футболісту дозволять виїзд з України.
Окрім того, клуби мають право реєструвати максимум двох професійних гравців, які скористалися даними винятками.
Доповнення
Це не перше рішення ФІФА після вторгнення росії в Україну. До того іноземцям було дозволено змінювати команду, а також переривати контракт з українським клубом.
Контекст
ФІФА та УЄФА відсторонили збірну росії від міжнародних змагань.