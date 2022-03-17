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ФІФА розробило спеціальне правило для трансферів українських гравців: що відомо

ФІФА розробило спеціальне правило для трансферів українських гравців: що відомо

Київ • УНН

 • 176873 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила зміни у трансферний регламент, який був розроблений спеціально для українських футболістів, передає УНН з посиланням на ФІФА.

Деталі

ФІФА тимчасово внесла поправку до регламенту, що дозволяє українським гравцям переходити до нових клубів поза трансферним вікном. Таке рішення прийнято після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Наразі українським гравцям дозволили реєструватися в іншому клубі, навіть якщо цей період реєстрації закінчився в асоціації клубу, в якому вони мають намір бути зареєстровані.

Єдине обмеження, яке встановлює ФІФА, полягає у можливості футболістів виїхати за межі України. Перехід може відбутися, якщо футболісту дозволять виїзд з України.

Окрім того, клуби мають право реєструвати максимум двох професійних гравців, які скористалися даними винятками.

Доповнення

Це не перше рішення ФІФА після вторгнення росії в Україну. До того іноземцям було дозволено змінювати команду, а також переривати контракт з українським клубом.

Контекст

ФІФА та УЄФА відсторонили збірну росії від міжнародних змагань.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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