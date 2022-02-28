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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії від міжнародних змагань

ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії від міжнародних змагань

Київ • УНН

 • 578842 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. ФІФА та УЄФА сьогодні вирішили відсторонити збірну Росії від міжнародних змагань. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook, пише УНН.

Цитата

“ФІФА та УЄФА сьогодні спільно вирішили, що всі російські команди, будь то національні представницькі команди чи клубні, будуть відсторонені від участі як у змаганнях ФІФА, так і УЄФА”, - повідомив міністр.

Деталі

Також з його слів, Швейцарія ухвалила рішення підтримати повний пакет санкцій ЄС проти Росії за напад і війну в Україні. І закрила небо. Нейтральна Швейцарія вперше таке робить.

Велика Британія вирішила не надавати доступ до будь-яких суден під російським прапором, зареєстрованих, що належать, контролюються, зафрахтовані чи експлуатуються РФ.

“Прикро, що наразі поки не можу розповісти про країни, які вперше в історії надають нам свою зброю. Але колись обов’язково розповім. Це дивовижно, як світ згуртувався довкола України і прямо зараз ухвалює рішення, які ще тиждень були неможливими.

Україна - неможливе можливе”, - зазначив очильник української дипломатії.

Додамо

Про свої рішення оголосили і самі футбольні асоціації на офіційному сайті.

“Футбол тут повністю єдиний та у повній солідарності з усіма постраждалими людьми в Україні”, - сказано у спільній заяві ФІФА та УЄФА.

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