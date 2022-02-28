ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. ФИФА и УЕФА сегодня решили отстранить сборную России от международных соревнований. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook, пишет УНН.
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“ФИФА и УЕФА сегодня совместно решили, что все российские команды, будь то национальные представительные команды или клубные, будут отстранены от участия как в соревнованиях ФИФА, так и УЕФА”, - сообщил министр.
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Также с его слов, Швейцария приняла решение поддержать полный пакет санкций ЕС против России за нападение и войну в Украине. И закрыла небо. Нейтральная Швейцария впервые такое делает.
Великобритания решила не предоставлять доступ к любым судам под российским флагом, зарегистрированных, которые принадлежат, контролируются, зафрахтованные или эксплуатируемые РФ.
"Досадно, что пока не могу рассказать о странах, которые впервые в истории предоставляют нам свое оружие. Но когда-нибудь обязательно расскажу. Это удивительно, как мир сплотился вокруг Украины и прямо сейчас принимает решения, которые еще неделю были невозможными.
Украина - невозможное возможное", - отметил глава украинской дипломатии.
Добавим
О своих решениях объявили и сами футбольные ассоциации на официальном сайте.
“Футбол здесь полностью един и в полной солидарности со всеми пострадавшими людьми в Украине”, - сказано в совместном заявлении ФИФА и УЕФА.