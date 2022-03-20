ФИФА направила финансовую помощь на гуманитарную помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. ФИФА в сотрудничестве с УАФ, УЕФА и другими заинтересованными сторонами продолжила помощь Украине от военного нападения со стороны россии, передает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Детали
С начала войны в Украине Фонд ФИФА принимал участие в нескольких мероприятиях помощи пострадавшим, работая вместе с местным и региональным футбольным сообществом. Первая партия гуманитарных грузов уже доставлена в Украинскую ассоциацию футбола( УАФ), а на проведение новых мероприятий выделено 1 млн долларов.
Цитата
"В результате этого конфликта мы хотим внести свой вклад и поддержать людей в Украине и тех, кто бежал от войны. Фонд ФИФА готов предоставить часть необходимой помощи, работая в координации с футбольным сообществом Украины и региона", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Контекст
Сборные Польши и Шотландии проведут благотворительный матч на поддержку Украины.
Напомним
ФИФА разработало специальное правило для трансферов украинских игроков.