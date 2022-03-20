ФИФА направила финансовую помощь на гуманитарную помощь Украине

Детали

С начала войны в Украине Фонд ФИФА принимал участие в нескольких мероприятиях помощи пострадавшим, работая вместе с местным и региональным футбольным сообществом. Первая партия гуманитарных грузов уже доставлена в Украинскую ассоциацию футбола( УАФ), а на проведение новых мероприятий выделено 1 млн долларов.

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"В результате этого конфликта мы хотим внести свой вклад и поддержать людей в Украине и тех, кто бежал от войны. Фонд ФИФА готов предоставить часть необходимой помощи, работая в координации с футбольным сообществом Украины и региона", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Контекст

Сборные Польши и Шотландии проведут благотворительный матч на поддержку Украины.



Напомним

ФИФА разработало специальное правило для трансферов украинских игроков.