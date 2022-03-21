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Передасть усі призові ЗСУ: український шпажист виграв змагання у Швеції

Передасть усі призові ЗСУ: український шпажист виграв змагання у Швеції

Київ • УНН

 • 86486 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Українець Анатолій Герей став переможцем міжнародного турніру з фехтування на шпагах "Challenge Eugene Fillol 2022", а всі призові наш чемпіон світу передасть на підтримку ЗСУ, повідомляє УНН з посиланням на Національну федерацію фехтування України.

Що відомо

Цими вихідними дані змагання проходили у столиці Швеції. У перший день змагань відбулася кваліфікація, яка складалася з чотирьох групових раундів та попереднього туру прямого вибування. Втім українському шпажисту участь в ньому не знадобилася, адже він як переможець своєї групи напряму відібрався до основної таблиці 64.

У другий день змагання проходили із втішними боями. Герею, втім другий шанс не знадобився, він впевнено переміг усіх шістьох своїх суперників, зокрема таких відомих як Григорій Бескін з Ізраїлю (15:13) у поєдинку за вхід у топ-8, та безпосередньо у фіналі Патріка Йоргенсена з Данії (15:9).

Відзначимо, що відкриття змагань розпочалося хвилиною мовчання в пам’ять загиблих у війні в Україні. Також у спорткомплексі було розміщено пункт приймання пожертв на діяльність Червоного Хреста. А "синьо-жовтий" прапор майорів у залі на почесному місці. Так організатори та учасники змагань висловили свою солідарність з українським народом у боротьбі проти агресора.

Нагадаємо

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Українські Національні Новини

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