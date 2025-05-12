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Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский
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Передача Ираном россии пусковых установок для ракет Fath-360: появилась реакция Тегерана

Киев • УНН

 • 490 просмотра

В Иране назвали "смешными" сообщения о планах передать россии пусковые установки для баллистических ракет Fath-360. Тегеран заявляет о нейтралитете в войне.

Передача Ираном россии пусковых установок для ракет Fath-360: появилась реакция Тегерана

В Иране опровергли информацию о намерениях передать россии пусковые установки для баллистических ракет Fath-360. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Irib News.

По данным агентства, которое ссылается на заявление постоянного представительства Исламской Республики Иран при ООН, соответствующая информация СМИ не имеет основания.

Это утверждение чрезвычайно смешное. К сожалению, Reuters продолжает свою практику публиковать безосновательные обвинения против Исламской Республики Иран

- говорится в сообщении.

Также указывается, что "пока будет продолжаться конфликт между двумя сторонами, Иран будет воздерживаться от предоставления какой-либо военной помощи ни одной из сторон".

Напомним

Накануне Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Иран в ближайшее время планирует поставить россии пусковые установки для баллистических ракет малой дальности. В Соединенных Штатах Америки сообщили, что Тегеран уже передавал их москве в прошлом году для использования против Украины.

Зеленский ввел санкции против компаний из Узбекистана, Ирана и Китая: что известно09.05.25, 21:19 • 8488 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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