Передача Іраном росії пускових установок для ракет Fath-360: з'явилась реакція Тегерана
Київ • УНН
В Ірані назвали "смішними" повідомлення про плани передати росії пускові установки для балістичних ракет Fath-360. Тегеран заявляє про нейтралітет у війні.
В Ірані спростували інформацію про наміри передати росії пускові установки для балістичних ракет Fath-360. Про це повідомляє УНН із посиланням на Irib News.
За даними агенства, яке посилається на заяву постійного представництва Ісламської Республіки Іран при ООН, відповідна інформація ЗМІ не має підґрунтя.
Це твердження надзвичайно смішне. На жаль, Reuters продовжує свою практику публікувати безпідставні звинувачення проти Ісламської Республіки Іран
Також вказується, що "поки триватиме конфлікт між двома сторонами, Іран утримуватиметься від надання будь-якої військової допомоги жодній зі сторін".
Нагадаємо
Напередодні Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що Іран найближчим часом планує поставити росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності. В Сполучених Штатах Америки повідомили, що Тегеран уже передавав їх москві минулого року для використання проти України.
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