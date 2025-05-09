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Зеленський ввів санкції проти компаній з Узбекистану, Ірану та Китаю: що відомо

Київ • УНН

 • 3632 перегляди

Президент України підписав указ про санкції щодо ряду осіб та компаній, серед яких є пов'язані з військовими технологіями та громадяни росії. Санкції передбачають обмеження торгівлі та інші заборони.

Зеленський ввів санкції проти компаній з Узбекистану, Ірану та Китаю: що відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішенню РНБО про санкції щодо 58 фізичних та 74 юридичних осіб. Про це йдеться на сайті Офісу Президента, передає УНН.

Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) 

- йдеться в документі.

За інформацією, під санкції потрапило в загальному 58 фізичних та 74 юридичні особи, з яких 67 повʼязані з військовими технологіями. Крім того, у документі зазвначено три компанії з Узбекистану, Ірану та одна з Китаю.

Серед фізичних осіб під санкціями опинився Олег Гагарін — член партії Єдина росія, Юрій Чуркін — генеральний директор верстатобудівного заводу Форт, Шагіахметов Айрат — власник компанії Тримікс, син експрем'єра Миколи Азарова Олексія Азарова, Олексій Лихачов — гендиректор росатому.

Серед основних обмежень санкції передбачають: 

  • повне припинення торговельних операцій;
    • обмеження або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;
      • заборону виведення капіталів за кордон;
        • призупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
          • заборону на передання технологій та прав інтелектуальної власності;
            • скасування віз та інші обмеження на в’їзд до України.

              Нагадаємо

              1 травня Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові рішення РНБО про запровадження санкцій. До списку потрапили зокрема, блогер Мирослав Олешко, що незаконно виїхав з України в 2023 році, та публічний діяч, який перебуває за кордоном, Олексій Арестович, а також політолог Костянтин Бондаренко. 

              Аліна Волянська

              Аліна Волянська

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