Зеленський ввів санкції проти компаній з Узбекистану, Ірану та Китаю: що відомо
Київ • УНН
Президент України підписав указ про санкції щодо ряду осіб та компаній, серед яких є пов'язані з військовими технологіями та громадяни росії. Санкції передбачають обмеження торгівлі та інші заборони.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішенню РНБО про санкції щодо 58 фізичних та 74 юридичних осіб. Про це йдеться на сайті Офісу Президента, передає УНН.
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За інформацією, під санкції потрапило в загальному 58 фізичних та 74 юридичні особи, з яких 67 повʼязані з військовими технологіями. Крім того, у документі зазвначено три компанії з Узбекистану, Ірану та одна з Китаю.
Серед фізичних осіб під санкціями опинився Олег Гагарін — член партії Єдина росія, Юрій Чуркін — генеральний директор верстатобудівного заводу Форт, Шагіахметов Айрат — власник компанії Тримікс, син експрем'єра Миколи Азарова Олексія Азарова, Олексій Лихачов — гендиректор росатому.
Серед основних обмежень санкції передбачають:
- повне припинення торговельних операцій;
- обмеження або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;
- заборону виведення капіталів за кордон;
- призупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- заборону на передання технологій та прав інтелектуальної власності;
- скасування віз та інші обмеження на в’їзд до України.
Нагадаємо
1 травня Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові рішення РНБО про запровадження санкцій. До списку потрапили зокрема, блогер Мирослав Олешко, що незаконно виїхав з України в 2023 році, та публічний діяч, який перебуває за кордоном, Олексій Арестович, а також політолог Костянтин Бондаренко.