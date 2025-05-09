Зеленский ввел санкции против компаний из Узбекистана, Ирана и Китая: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 58 физических и 74 юридических лиц. Об этом говорится на сайте Офиса Президента, передает УНН.

Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) - говорится в документе.

По информации, под санкции попало в общей сложности 58 физических и 74 юридических лица, из которых 67 связаны с военными технологиями. Кроме того, в документе указаны три компании из Узбекистана, Ирана и одна из Китая.

Среди физических лиц под санкциями оказался Олег Гагарин - член партии Единая Россия, Юрий Чуркин - генеральный директор станкостроительного завода Форт, Шагиахметов Айрат - владелец компании Тримикс, сын экс-премьера Николая Азарова Алексей Азаров, Алексей Лихачев - гендиректор росатома.

Среди основных ограничений санкции предусматривают:

полное прекращение торговых операций;

ограничение или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

запрет вывода капиталов за границу;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности;

отмена виз и другие ограничения на въезд в Украину.

Напомним

1 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые решения СНБО о введении санкций. В список попали в частности, блогер Мирослав Олешко, незаконно выехавший из Украины в 2023 году, и публичный деятель, находящийся за границей, Алексей Арестович, а также политолог Константин Бондаренко.