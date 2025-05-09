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Зеленский ввел санкции против компаний из Узбекистана, Ирана и Китая: что известно

Киев • УНН

 • 1690 просмотра

Президент Украины подписал указ о санкциях в отношении ряда лиц и компаний, среди которых есть связанные с военными технологиями и граждане россии. Санкции предусматривают ограничение торговли и другие запреты.

Зеленский ввел санкции против компаний из Узбекистана, Ирана и Китая: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 58 физических и 74 юридических лиц. Об этом говорится на сайте Офиса Президента, передает УНН.

Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) 

- говорится в документе.

По информации, под санкции попало в общей сложности 58 физических и 74 юридических лица, из которых 67 связаны с военными технологиями. Кроме того, в документе указаны три компании из Узбекистана, Ирана и одна из Китая.

Среди физических лиц под санкциями оказался Олег Гагарин - член партии Единая Россия, Юрий Чуркин - генеральный директор станкостроительного завода Форт, Шагиахметов Айрат - владелец компании Тримикс, сын экс-премьера Николая Азарова Алексей Азаров, Алексей Лихачев - гендиректор росатома.

Среди основных ограничений санкции предусматривают: 

  • полное прекращение торговых операций;
    • ограничение или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
      • запрет вывода капиталов за границу;
        • приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
          • запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности;
            • отмена виз и другие ограничения на въезд в Украину.

              Напомним

              1 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые решения СНБО о введении санкций. В список попали в частности, блогер Мирослав Олешко, незаконно выехавший из Украины в 2023 году, и публичный деятель, находящийся за границей, Алексей Арестович, а также политолог Константин Бондаренко. 

              Алина Волянская

              Алина Волянская

              Экономикаполитика
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