Перед заявлениями Трампа по Ирану на рынке нефти сделали ставок на $7 млрд

Неизвестный трейдер делал масштабные ставки на падение цен на нефть непосредственно перед резонансными заявлениями президента США Дональда Трампа по Ирану. Общая сумма таких операций достигла $7 млрд. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Речь идет о так называемых «коротких» ставках на нефтяные фьючерсы Brent, WTI, дизельное топливо и бензин на биржах ICE и CME. Аналитики обратили внимание на необычно крупные и концентрированные продажи активов, которые происходили за несколько минут или часов до важных политических анонсов Вашингтона и Тегерана.

По данным издания, выявленный объем сделок в $7 млрд значительно превышает $2,6 млрд, которые уже стали предметом проверки со стороны Министерства юстиции США.

Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщала, что следит за подозрительными операциями на рынке энергоносителей, однако официально факт полноценного расследования не подтверждала.

Журналисты и эксперты выделили несколько эпизодов, когда массовые продажи активов происходили незадолго до заявлений, влиявших на мировые цены на нефть.

Так, 23 марта за 15 минут до заявления Дональда Трампа об отложении ударов по Ирану было продано 20 тыс. лотов Brent и WTI на $1,35 млрд, а также активы на $122 млн в дизеле и $81 млн в бензине. После этого нефтяные котировки упали примерно на 15%.

7 апреля, перед объявлением о двухнедельном прекращении огня, на рынке зафиксировали продажи на $2,12 млрд. После заявления Brent также просел почти на 15%.

17 апреля, за несколько минут до заявления Министерства иностранных дел Ирана по Ормузскому проливу, на рынок выставили активы примерно на $2 млрд.

Еще один эпизод произошел 21 апреля. Тогда ставка на $830 млн была сделана примерно за 15 минут до решения Трампа продлить режим прекращения огня.

