Нефть упала ниже $100 на фоне надежд на мир на Ближнем Востоке

Цены на нефть продолжили падение в четверг, снизившись более чем на 4%, в результате чего цена на нефть марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель на фоне возобновившихся надежд на мирное соглашение между США и Ираном, которое может привести к постепенному открытию Ормузского пролива, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,31 доллара, или на 4,3%, до 96,96 доллара за баррель к 12:42 GMT (15:42 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 4,44 доллара, или на 4,7%, до 90,64 доллара.

Торги в четверг были волатильными: цена на Brent колебалась в диапазоне от повышения на 1% до снижения на 4,6% по сравнению с закрытием накануне.

Оба эталонных показателя упали более чем на 7% в среду, достигнув двухнедельных минимумов на фоне оптимизма относительно возможного завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Падение цен продолжилось и в четверг, так как инвесторы отреагировали на новые заголовки о прогрессе в потенциальных мирных переговорах.

Аналитики обратили внимание на сообщение саудовского телеканала Al Arabiya, в котором говорилось о достижении договоренности об ослаблении американской блокады в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива, и на сообщение израильского "12 канала", в котором говорилось, что Иран согласился передать свои запасы 60%-обогащенного урана третьей стране.

"Подтвержденное соглашение, вероятно, быстро вернет цену Brent в диапазон 80-90 долларов. Срыв переговоров или возвращение Трампа к ударам немедленно приведут цену к более чем 120 долларам за баррель", - написал в своей записке аналитик SEB Research Оле Хвальбье.

В среду Иран заявил, что рассматривает мирное предложение США, которое, по словам источников, формально положит конец войне, но оставит нерешенными ключевые требования США по прекращению Ираном его ядерной программы и возобновлению работы Ормузского пролива.

Ранее на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент призвал Китай активизировать дипломатические усилия по убеждению Ирана открыть Ормузский пролив для международного судоходства, добавив, что президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин обсудят этот вопрос на встрече на следующей неделе.

"Хотя мирные переговоры, вероятно, продолжатся как минимум до саммита США-Китай на следующей неделе, перспективы на будущее остаются неопределенными", - сказал Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities Investment.