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Перед избирательным участком в посольстве Беларуси в Праге выстроилась длинная очередь

Перед избирательным участком в посольстве Беларуси в Праге выстроилась длинная очередь

Киев  •  УНН

 • 10388 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Перед избирательным участком в посольстве Беларуси в Праге утром выстроилась очередь из около 200 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Radio Praha.

"...около 200 человек пришли утром к зданию посольства Республики Беларусь в пражском районе Троя, чтобы принять участие в выборах президента своей страны. Очередь движется медленно из-за требований, согласно которым в здание запрещено проносить любые электронные приборы. В посольстве действуют гигиенические правила - вход туда разрешен только в маске и перчатках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что голосование сопровождала мирная акция протеста противников президента Беларуси Александра Лукашенко. Они развернули напротив входа в посольство транспаранты, осуждающие возможную фальсификацию итогов голосования. За ситуацией следит чешская полиция, вмешательство которой не требовалось.

Также граждане Беларуси могли голосовать в Праге в рамках досрочного проведения выборов, которые проходили с 4 по 8 августа, однако белорусское землячество в Чехии не рекомендовало этого из-за возможной подтасовки результатов.

Как сообщал УНН, ранее сегодня возле посольства Беларуси в Киеве около 30 человек ожидали открытия участка для того, чтобы проголосовать на президентских выборах. Ближе к вечеру очередь у посольства так и не исчезла. Они недовольны пропускной способностью избирательной комиссии и переживают, что не успеют проголосовать из-за того, что пропускают по одному человеку.

Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Голосование на выборах началось в 08:00 (совпадает с киевским) на 5767 избирательных участках и завершится в 20:00.

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