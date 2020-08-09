Перед виборчою дільницею в посольстві Білорусі в Празі вишикувалася довга черга

"…близько 200 осіб прийшли вранці до будівлі посольства Республіки Білорусь в празькому районі Троя, щоб взяти участь у виборах президента своєї країни. Черга рухається повільно через вимоги, згідно з якими в будівлю заборонено проносити будь-які електронні прилади. У посольстві діють гігієнічні правила - вхід туди дозволений тільки в масці та рукавичках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що голосування супроводжувала мирна акція протесту противників президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вони розгорнули навпроти входу в посольство транспаранти, які засуджують можливу фальсифікацію підсумків голосування. За ситуацією спостерігає чеська поліція, втручання якої не було потрібне.



Також громадяни Білорусі могли голосувати в Празі в рамках дострокового проведення виборів, які проходили з 4 по 8 серпня, проте білоруське земляцтво в Чехії не рекомендувало цього через можливе підтасовування результатів.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні біля посольства Білорусі в Києві близько 30 осіб очікували відкриття ділянки для того, аби проголосувати на президентських виборах. Ближче до вечора черга біля посольства так і не зникла. Вони незадоволені пропускною спроможністю виборчої комісії та переживають, що не встигнуть проголосувати через те, що пропускають по одній людині.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Голосування на виборах почалось о 08:00 (збігається з київським часом) на 5 767 виборчих дільницях і завершиться о 20:00.