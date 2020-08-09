Вибори президента Білорусі: на дільницю у Києві пропускають по одному, люди бояться не встигнути проголосувати
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Біля посольства Білорусі в Києві утворилася величезна черга з охочих проголосувати на президентських виборах. Люди не задоволені пропускною спроможністю виборчої комісії, передає кореспондент УНН.
Так, біля посольства Білорусі в Києві зібралася велика черга з охочих проголосувати, проте люди незадоволені пропускною спроможністю виборчої комісії та переживають, що не встигнуть проголосувати через те, що пропускають по одній людині.
Також до громадян вийшов посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол, який пояснив, що черги на всіх закордонних виборчих дільницях.
"П’ять днів було дострокове голосування, працювала виборча дільниця, ми вимушені дотримуватися правил країни, в якій перебуваємо. Якщо ви зараз відкриєте новинні сайти Республіки Білорусь, державні, опозиційні - то там буде картинка зі всіх виборчих дільниць за кордоном. Скрізь така сама ситуація. Ми вимушені дотримуватися санітарно-епідеміологічних заходів безпеки", - заявив Сокіл.
За його словами, одна з причин - це розмінування вибухового пристрою, яке відбулося о 12:45 за декілька кілометрів від будівлі посольства на вулиці Великій Васильківській.
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"Хоч всередині 5 столів буде стояти, вхід один, й прохід буде здійснюватися так, як він наразі здійснюється", - додав Сокіл під невдоволені крики людей.
Нагадаємо, раніше сьогодні біля посольства Білорусі в Києві близько 30 осіб очікували відкриття ділянки для того, аби проголосувати на президентських виборах.
Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Голосування на виборах почалось о 08:00 (збігається з київським часом) на 5 767 виборчих дільницях і завершиться о 20:00.