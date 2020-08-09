Выборы президента Беларуси: на участок в Киеве пропускают по одному, люди боятся не успеть проголосовать

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89415 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103176 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128675 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108430 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128601 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101540 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102308 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104089 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101972 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101517 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Выборы президента Беларуси: на участок в Киеве пропускают по одному, люди боятся не успеть проголосовать

Киев  •  УНН

 • 15872 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Около посольства Беларуси в Киеве образовалась огромная очередь из желающих проголосовать на президентских выборах. Люди недовольны пропускной способностью избирательной комиссии, передает корреспондент УНН.

Так, возле посольства Беларуси в Киеве собралась большая очередь из желающих проголосовать, однако люди недовольны пропускной способностью избирательной комиссии и переживают, что не успеют проголосовать из-за того, что пропускают по одному человеку.

Также к гражданам вышел посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол, который объяснил, что очереди на всех избирательных участках.

"Пять дней было досрочное голосование, работал избирательный участок, мы вынуждены соблюдать правила страны, в которой находимся. Если вы сейчас откроете новостные сайты Республики Беларусь, государственные, оппозиционные - то там будет картинка из всех избирательных участков за рубежом. Везде такая же ситуация. Мы вынуждены соблюдать санитарно-эпидемиологические мері безопасности", - заявил Сокол. 

По его словам, одна из причин - это разминирование взрывного устройства, которое произошло в 12:45 в нескольких километрах от здания посольства на улице Большой Васильковской.

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"Хоть внутри 5 столов будет стоять, вход один, и проход будет осуществляться так, как он сейчас осуществляется", - добавил Сокол под недовольные крики людей.

Напомним, ранее сегодня возле посольства Беларуси в Киеве около 30 человек ожидали открытия участка для того, чтобы проголосовать на президентских выборах.

Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Голосование на выборах началось в 08:00 (совпадает с киевским) на 5767 избирательных участках и завершится в 20:00.

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