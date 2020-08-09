Біля офісу на столичному Печерську знайшли вибуховий пристрій
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Вранці біля одного з офісів на Печерську в Києві знайшли вибуховий пристрій. Вибухотехніки його знешкодили, ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції столиці.
"Сьогодні вранці до столичної поліції від охоронців надійшло повідомлення про те, що біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській вони виявили предмет, схожий на вибухівку. За вказаною (адресою - ред.) негайно виїхали слідчо-оперативна група та працівники профільних служб поліції Києва", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час огляду об’єкту правоохоронці виявили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили небезпечний предмет. Внаслідок події ніхто не постраждав, повідомили в поліції.
"Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції та вирішується питання щодо правової кваліфікації. На місці події продовжують працювати правоохоронці, зусилля яких спрямовані на встановлення обставин та затримання осіб, причетних до скоєння злочину", - додали в поліції.
Як повідомляв УНН, у Києві арештували на два місяці "мінера" фунікулера.