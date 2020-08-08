У Києві арештували на два місяці “мінера” фунікулера
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Києві “мінеру” фунікулеру оголошено про підозру, йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП міста Києва.
“Вчора близько 15-ї години до поліції Києва зателефонував чоловік та повідомив, що він замінував верхню станцію столичного фунікулеру”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на місце події було напрвавлено вибухотехніків та слідчо-оперативну групу.
Так, під час огляду приміщення фунікулеру та прилеглої території вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили, проте “по гарячих слідах” затримали ймовірного “мінера”.
“З’ясували, що верхню станцію фунікулеру на Володимирському узвозі „замінував“ 39-річний місцевий мешканець, якого затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Шевченківський районний суд столиці обрав правопорушнику запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, на Кіровоградщині, чоловік тричі повідомив поліцію про закладення вибухівки.