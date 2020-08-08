В Киеве арестовали на два месяца "минера" фуникулера
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Киеве "минеру" фуникулера объявлено о подозрении, ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП города Киева.
"Вчера около 15 часов в полицию Киева позвонил мужчина и сообщил, что он заминировал верхнюю станцию столичного фуникулера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия было напрвавлено взрывотехников и следственно-оперативная группа.
Так, во время осмотра помещения фуникулера и прилегающей территории взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили, однако "по горячим следам" задержали предполагаемого "минера".
"Выяснилось, что верхнюю станцию фуникулера на Владимирском спуске "заминировал" 39-летний местный житель, задержанный в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Шевченковский районный суд столицы избрал правонарушителю меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. гривен. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Кировоградской области, мужчина трижды уведомил полицию о заложенной взрывчатке.