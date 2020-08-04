"Мінер" тричі за годину подзвонив у поліцію з повідомленням про вибухівку

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Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 серпня. УНН. Чоловік тричі повідомив поліцію про закладення вибухівки. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Кіровоградській області.

"3 серпня, близько 20:30, телефоном до поліції звернувся чоловік, який не представився, та повідомив чергового служби "102" про те, що закладено вибухівку. Протягом кількох хвилин громадянин телефонував ще двічі, повторюючи інформацію того ж змісту", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, поліцейські встановили вказану особу. Ним виявився 38-річний уродженець Дніпропетровської області, який нині мешкає у Кропивницькому.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Як повідомляв УНН, Кабмін запропонував ВР посилити відповідальність за "мінування".

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