"Мінер" тричі за годину подзвонив у поліцію з повідомленням про вибухівку

"3 серпня, близько 20:30, телефоном до поліції звернувся чоловік, який не представився, та повідомив чергового служби "102" про те, що закладено вибухівку. Протягом кількох хвилин громадянин телефонував ще двічі, повторюючи інформацію того ж змісту", - йдеться в повідомленні.



Як зазначено, поліцейські встановили вказану особу. Ним виявився 38-річний уродженець Дніпропетровської області, який нині мешкає у Кропивницькому.



За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Як повідомляв УНН, Кабмін запропонував ВР посилити відповідальність за "мінування".