"Минер" трижды за час позвонил в полицию с сообщением о взрывчатке
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 августа. УНН. Мужчина трижды уведомил полицию о закладке взрывчатки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Кировоградской области.
"3 августа, около 20:30, по телефону в полицию обратился мужчина, который не представился, и сообщил дежурному службы "102" о том, что заложена взрывчатка. В течение нескольких минут гражданин звонил еще дважды, повторяя информацию того же содержания", - говорится в сообщении.
Как указано, полицейские установили указанное лицо. Им оказался 38-летний уроженец Днепропетровской области, который сейчас живет в Кропивницком.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
Как сообщал УНН, Кабмин предложил ВР усилить ответственность за "минирование".