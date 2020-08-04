"Минер" трижды за час позвонил в полицию с сообщением о взрывчатке

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 38309 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102248 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107155 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134409 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110947 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131865 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102153 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102600 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104448 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102071 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Минер" трижды за час позвонил в полицию с сообщением о взрывчатке

"Минер" трижды за час позвонил в полицию с сообщением о взрывчатке

Киев  •  УНН

 • 11413 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 августа. УНН. Мужчина трижды уведомил полицию о закладке взрывчатки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Кировоградской области.

"3 августа, около 20:30, по телефону в полицию обратился мужчина, который не представился, и сообщил дежурному службы "102" о том, что заложена взрывчатка. В течение нескольких минут гражданин звонил еще дважды, повторяя информацию того же содержания", - говорится в сообщении.

Как указано, полицейские установили указанное лицо. Им оказался 38-летний уроженец Днепропетровской области, который сейчас живет в Кропивницком.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Как сообщал УНН, Кабмин предложил ВР усилить ответственность за "минирование".

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