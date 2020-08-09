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Возле офиса на столичном Печерске нашли взрывное устройство

Возле офиса на столичном Печерске нашли взрывное устройство

Киев  •  УНН

 • 16101 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Утром возле одного из офисов на Печерске в Киеве нашли взрывное устройство. Взрывотехники его обезвредили, никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

"Сегодня утром в столичную полицию от охранников поступило сообщение о том, что у офисного помещения на улице Большой Васильковской они обнаружили предмет, похожий на взрывчатку. По указанному (адресу - ред.) немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в полиции.

"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации. На месте происшествия продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и задержание лиц, причастных к совершению преступления", - добавили в полиции.

Как сообщал УНН, в Киеве арестовали на два месяца "минера" фуникулера.

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