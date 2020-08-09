Возле офиса на столичном Печерске нашли взрывное устройство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Утром возле одного из офисов на Печерске в Киеве нашли взрывное устройство. Взрывотехники его обезвредили, никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.
"Сегодня утром в столичную полицию от охранников поступило сообщение о том, что у офисного помещения на улице Большой Васильковской они обнаружили предмет, похожий на взрывчатку. По указанному (адресу - ред.) немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при осмотре объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в полиции.
"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации. На месте происшествия продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и задержание лиц, причастных к совершению преступления", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в Киеве арестовали на два месяца "минера" фуникулера.