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Перед конклавом по избранию Папы кардиналы призвали к немедленному прекращению огня в Украине

Киев • УНН

 • 2430 просмотра

Кардиналы Святой Римской Церкви призвали к прекращению огня в Украине и других странах. Они выразили обеспокоенность из-за отсутствия прогресса в мирном процессе.

Перед конклавом по избранию Папы кардиналы призвали к немедленному прекращению огня в Украине
Vatican Media

В преддверии конклава по избранию нового Папы Римского кардиналы призвали к немедленному прекращению огня в Украине и других странах, пишет УНН со ссылкой на Департамент информации УГКЦ.

Детали

"В преддверии конклава, который начнется завтра, 7 мая, кардиналы Святой Римской Церкви обнародовали совместное обращение, в котором выразили глубокую обеспокоенность текущей ситуацией в Украине, на Ближнем Востоке и в других частях света", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Святого Престола, в своем обращении кардиналы с сожалением констатировали отсутствие прогресса в мирном процессе. Они отметили, что насилие не только не прекратилось, но и усилилось, особенно против гражданского населения.

"Мы, кардиналы Святой Римской Церкви, собравшиеся на общую конгрегацию перед началом конклава, с сожалением констатируя, что не было достигнуто никакого прогресса в продвижении мирных процессов в Украине, на Ближнем Востоке и во многих других частях света, а наоборот, усилились обстрелы, особенно против гражданского населения, обращаемся с искренним призывом ко всем вовлеченным сторонам как можно скорее достичь постоянного прекращения огня и начать переговоры без предварительных условий и дальнейших проволочек о мире, которого так долго жаждет население, которого это коснулось, и весь мир", - говорится в обращении.

Кардиналы также призвали всех верных "усилить молящую молитву к Господу за справедливый и длительный мир".

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