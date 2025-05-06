Перед конклавом з обрання Папи кардинали закликали до негайного припинення вогню в Україні

$41.600.11
47.190.13
ukenru
З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту
Ексклюзив
13:27 • 8664 перегляди

З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту

12:34 • 17491 перегляди

Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

11:40 • 42859 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

Ексклюзив
10:24 • 36018 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину взяли під нагляд

Ексклюзив
09:43 • 74907 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

08:22 • 51644 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

Ексклюзив
6 травня, 07:11 • 53679 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

6 травня, 05:57 • 100227 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 04:48 • 48193 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Ексклюзив
6 травня, 04:00 • 41185 перегляди

Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+13°
2.5м/с
55%
749 мм
Популярнi новини

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 73444 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 55597 перегляди

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

6 травня, 08:09 • 50167 перегляди

Шахраї видають себе за "Ощадбанк": ЦПД повідомляє про нову схему обману українців

08:32 • 14565 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 35865 перегляди
Публікації

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

11:40 • 42827 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска
Ексклюзив

09:43 • 74882 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 05:57 • 100215 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 122655 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 193884 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вийшов другий трейлер

13:46 • 1702 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 36181 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 55931 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 73759 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 29061 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

Перед конклавом з обрання Папи кардинали закликали до негайного припинення вогню в Україні

Київ • УНН

 • 3444 перегляди

Кардинали Святої Римської Церкви закликали до припинення вогню в Україні та інших країнах. Вони висловили занепокоєння через відсутність прогресу у мирному процесі.

Перед конклавом з обрання Папи кардинали закликали до негайного припинення вогню в Україні
Vatican Media

Напередодні конклаву з обрання нового Папи Римського кардинали закликали до негайного припинення вогню в Україні та інших країнах, пише УНН з посиланням на Департамент інформації УГКЦ.

Деталі

"Напередодні конклаву, що розпочнеться завтра, 7 травня, кардинали Святої Римської Церкви оприлюднили спільне звернення, в якому висловили глибоке занепокоєння щодо поточної ситуації в Україні, на Близькому Сході та в інших частинах світу", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляє пресслужба Святого Престолу, у своєму зверненні кардинали з жалем констатували відсутність прогресу у мирному процесі. Вони зазначили, що насильство не лише не припинилося, але й посилилося, особливо проти цивільного населення.

"Ми, кардинали Святої Римської Церкви, що зібралися на загальну конгрегацію перед початком конклаву, з жалем констатуючи, що не було досягнуто жодного прогресу в просуванні мирних процесів в Україні, на Близькому Сході та в багатьох інших частинах світу, а навпаки, посилилися обстріли, особливо проти цивільного населення, звертаємося із щирим закликом до всіх залучених сторін якнайшвидше досягти постійного припинення вогню та розпочати переговори без попередніх умов і подальших зволікань про мир, якого так довго прагне населення, якого це торкнулося, та весь світ", - ідеться у зверненні.

Кардинали також закликали всіх вірних "посилити благальну молитву до Господа за справедливий і тривалий мир".

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска06.05.25, 12:43 • 73704 перегляди

Доповнення

133 кардинали зберуться 7 травня у Ватикані для обрання нового Папи після смерті Франциска. Експерти прогнозують короткий конклав.

Конклав 7 травня: історичні факти про вибори Папи Римського02.05.25, 13:52 • 4235 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
Україна
Ватикан
Brent
$61.74
Bitcoin
$93,942.40
S&P 500
$5,595.13
Tesla
$273.02
Газ TTF
$34.63
Золото
$3,399.71
Ethereum
$1,775.28