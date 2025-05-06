Перед конклавом з обрання Папи кардинали закликали до негайного припинення вогню в Україні
Київ • УНН
Кардинали Святої Римської Церкви закликали до припинення вогню в Україні та інших країнах. Вони висловили занепокоєння через відсутність прогресу у мирному процесі.
Напередодні конклаву з обрання нового Папи Римського кардинали закликали до негайного припинення вогню в Україні та інших країнах, пише УНН з посиланням на Департамент інформації УГКЦ.
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"Напередодні конклаву, що розпочнеться завтра, 7 травня, кардинали Святої Римської Церкви оприлюднили спільне звернення, в якому висловили глибоке занепокоєння щодо поточної ситуації в Україні, на Близькому Сході та в інших частинах світу", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляє пресслужба Святого Престолу, у своєму зверненні кардинали з жалем констатували відсутність прогресу у мирному процесі. Вони зазначили, що насильство не лише не припинилося, але й посилилося, особливо проти цивільного населення.
"Ми, кардинали Святої Римської Церкви, що зібралися на загальну конгрегацію перед початком конклаву, з жалем констатуючи, що не було досягнуто жодного прогресу в просуванні мирних процесів в Україні, на Близькому Сході та в багатьох інших частинах світу, а навпаки, посилилися обстріли, особливо проти цивільного населення, звертаємося із щирим закликом до всіх залучених сторін якнайшвидше досягти постійного припинення вогню та розпочати переговори без попередніх умов і подальших зволікань про мир, якого так довго прагне населення, якого це торкнулося, та весь світ", - ідеться у зверненні.
Кардинали також закликали всіх вірних "посилити благальну молитву до Господа за справедливий і тривалий мир".
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