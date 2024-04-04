Перебросили на линию фронта и в Крым: в российской рязанской области не хватает ПВО - партизаны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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krymКрым
dzhankoiДжанкой
Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  5561 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  5569 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  49165 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  55816 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  72422 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  134316 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  133933 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133387 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117222 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  164104 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
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Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  548582 просмотра

Перебросили на линию фронта и в Крым: в российской рязанской области не хватает ПВО - партизаны

В российской рязанской области не хватает систем противовоздушной обороны, что оставляет военные части оккупанта без защиты из-за недостатка таких систем, поскольку большинство из них были переброшены на линию фронта и в Крым.

Война •   •  1817 просмотра
Перебросили на линию фронта и в Крым: в российской рязанской области не хватает ПВО - партизаны

По результатам международного аудита "Укрнафты" чистая прибыль компании составила более 20 млрд гривен

Чистая прибыль "Укрнафты" в 2023 году составила 23,6 млрд грн. по данным международного аудита компании Grant Thornton.

Экономика •   •  2072 просмотра
По результатам международного аудита "Укрнафты" чистая прибыль компании составила более 20 млрд гривен

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

По словам заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача, в Украине пока не выявлено ни одного положительного результата на холероподобный вибрион.

Общество •   •  5569 просмотра
Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники

За сутки на Ореховском и Херсонском направлениях Объединенные силы ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.

Война •   •  2748 просмотра
Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники

Кулеба призвал Блинкена найти способы предоставить больше систем Patriot

Кулеба призвал Блинкена найти пути скорейшего предоставления Украине дополнительных систем ПВО Patriot для противодействия усилению воздушного террора со стороны России.

Война •   •  4011 просмотра
Кулеба призвал Блинкена найти способы предоставить больше систем Patriot

В ЕС обеспокоены решением Грузии о повторном пересмотре законопроекта об "иностранных агентах"

В ЕС призвали Грузию отказаться от повторного пересмотра законопроекта о "прозрачности иностранного влияния" из-за его потенциального влияния на свободу СМИ.

Новости Мира •   •  2572 просмотра
В ЕС обеспокоены решением Грузии о повторном пересмотре законопроекта об "иностранных агентах"

В Германии раскрыли убийство косметолога из Украины: полиция за три года проверила на ДНК почти 100 человек

Спустя 3 года немецкая полиция раскрыла убийство украинского косметолога Оксаны Ромберг, проведя анализ ДНК ее знакомых, что привело к аресту 53-летнего мужчины, который забил ее до смерти и ограбил.

Криминал и ЧП •   •  5367 просмотра
В Германии раскрыли убийство косметолога из Украины: полиция за три года проверила на ДНК почти 100 человек

МИД Китая о мире в Украине: "В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших"

Китай призывает к политическому урегулированию войны в Украине путем переговоров без победителей и побежденных, выступая против военных действий.

политика •   •  10951 просмотра
МИД Китая о мире в Украине: "В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших"

Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР

Вето России на контроль над баллистическими ракетами Северной Кореи и их сотрудничество в предоставлении оружия для нападения на Украину свидетельствует о тесных связях между россией и Северной Кореей на фоне российской агрессии против Украины, указывает Боррель.

Война •   •  11401 просмотра
Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР

Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

Судье Алексею Тандыру, председателю Макаровского районного суда Киевской области, грозит до 10 лет лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором 26 мая погиб боец Национальной гвардии, и его содержание под стражей продлено до 2 июня 2024 года.

Общество •   •  10651 просмотра
Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня