Перебросили на линию фронта и в Крым: в российской рязанской области не хватает ПВО - партизаны

В российской рязанской области не хватает систем ПВО, военные части оккупанта остались без защиты. Об этом сообщают партизаны "АТЕШ", передает УНН.

"Агенты "АТЕШ" из состава вс рф сообщают, что сталкиваются с нехваткой систем ПВО в рязанской области. Военное командование ищет возможности обеспечения защиты воинских частей, однако понимает, что без средств ПВО они беззащитны", - говорится в сообщении.

Партизаны в Крыму нашли склады минобороны рф в Джанкое, и сдали координаты – "АТЕШ"

По данным партизан, большинство систем было переброшено на линию фронта и в Крым.

"Это демонстрирует, что кремлевскому руководству важнее продолжать кровавую войну, чем защищать свои регионы", - резюмировали в "АТЕШ".