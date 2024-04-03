Партизаны в Крыму нашли склады минобороны рф в Джанкое, и сдали координаты – "АТЕШ"

Партизаны "АТЕШ" во временно оккупированном Крыму обнаружили склады оккупационных войск в Джанкое, и сдали координаты Силам обороны Украины. Информацию они обнародовали также в своём телеграм канале, передаёт УНН.

Наши агенты продолжают активно отслеживать деятельность оккупационных войск на полуострове. Так были обнаружены складские помещения, которые мо рф используют для хранения продуктов, воинской формы и палаток. Примечательно то, что данное место используется в качестве перевалочной базы. .. Вся информация оперативно передается СОУ, чтобы они учитывали её при планировании мероприятий на территории Крыма. – отметили в «АТЕШ».

Детали

Партизаны добавили, что российская армия в очередной раз пренебрегая простыми правилами, собирала военную технику в одном месте.

Отмечается, что вблизи военного склада гражданская инфраструктура. Вероятно, это сделано для того, чтобы в случае удара, в дальнейшем обвинить Силы Обороны Украины в ударах по ней.

Координаты склада: 45.703063, 34.379040