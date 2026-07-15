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Перебои со светом из-за вражеских атак и непогоды в 9 областях

Киев • УНН

 • 748 просмотра

В результате боевых действий часть потребителей в четырех областях без света. Из-за непогоды обесточено более 50 населенных пунктов в семи областях.

Перебои со светом из-за вражеских атак и непогоды в 9 областях

Враждебные атаки и непогода оставили без света часть жителей в четырех и 7 областях соответственно, графиков отключений не прогнозируется, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Как указано, энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"Из-за непогоды без электроснабжения остается более 50 населенных пунктов в Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской и Сумской областях", - сказано в сообщении.

Ремонтные бригады работают над восстановлением.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00", - отметили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 15 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 3,4% выше, чем в то же время предыдущего дня – во вторник. Причина изменений – рост температуры воздуха, что побуждает потребителей активно пользоваться кондиционерами. Вчера, 14 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на 3,4% выше, чем максимум предыдущих суток – в понедельник, 13 июля. Причина – усиление жары в большинстве регионов Украины.

Зеленский и Шмыгаль обсудили усиление защиты энергетики и устойчивости Украины12.07.26, 16:05 • 4810 просмотров

Юлия Шрамко

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