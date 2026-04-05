5 апреля, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
4 апреля, 18:00
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером

Киев • УНН

 • 10785 просмотра

Компания Pepsi прекратила многолетнее спонсорство британского фестиваля после критики Кира Стармера. Причиной стали антисемитские заявления Канье Уэста.

Компания Pepsi заявила, что прекращает спонсорство музыкального фестиваля в Великобритании, хедлайнером которого должен быть Канье Уэст, после того, как Кир Стармер осудил его из-за предыдущих антисемитских высказываний. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Подробности

Компания Pepsi, как спонсор фестиваля, объявила о выходе из сотрудничества с Wireless, которое длится уже более десяти лет.

"Pepsi решила прекратить спонсорство фестиваля Wireless", – говорится в коротком заявлении.

Официальное название фестиваля — Pepsi MAX Presents Wireless — было связано с партнерским соглашением, действовавшим с 2015 года.

Хотя многие поклонники музыки с радостью встретили возвращение рэпера на сцену, компания Pepsi также фигурировала в возмущенных твитах, протестующих против очевидной поддержки компанией его выступления как единственного хедлайнера.

На сайте фестиваля Wireless все еще размещено объявление о выступлении Канье Уэста и продолжают рекламировать спонсорство Pepsi.

"Pepsi MAX presents Wireless возвращается в Финсбери-Парк 10–12 июля 2026 года", — говорится в тексте на главной странице.

Ссылка на билеты на сайте показывает, что продажа должна начаться во вторник, 7 апреля.

Хотя в заявлении Pepsi не упоминалось имя рэпера, оно прозвучало через несколько часов после того, как выступление Канье Уэста прокомментировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Политический деятель заявил, что его "глубоко беспокоит то, что Канье Уэста пригласили" на фестиваль и напомнил о его предыдущих антисемитских комментариях.

