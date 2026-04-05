Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером
Киев • УНН
Компания Pepsi прекратила многолетнее спонсорство британского фестиваля после критики Кира Стармера. Причиной стали антисемитские заявления Канье Уэста.
Компания Pepsi заявила, что прекращает спонсорство музыкального фестиваля в Великобритании, хедлайнером которого должен быть Канье Уэст, после того, как Кир Стармер осудил его из-за предыдущих антисемитских высказываний. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.
Подробности
Компания Pepsi, как спонсор фестиваля, объявила о выходе из сотрудничества с Wireless, которое длится уже более десяти лет.
"Pepsi решила прекратить спонсорство фестиваля Wireless", – говорится в коротком заявлении.
Официальное название фестиваля — Pepsi MAX Presents Wireless — было связано с партнерским соглашением, действовавшим с 2015 года.
Хотя многие поклонники музыки с радостью встретили возвращение рэпера на сцену, компания Pepsi также фигурировала в возмущенных твитах, протестующих против очевидной поддержки компанией его выступления как единственного хедлайнера.
На сайте фестиваля Wireless все еще размещено объявление о выступлении Канье Уэста и продолжают рекламировать спонсорство Pepsi.
"Pepsi MAX presents Wireless возвращается в Финсбери-Парк 10–12 июля 2026 года", — говорится в тексте на главной странице.
Ссылка на билеты на сайте показывает, что продажа должна начаться во вторник, 7 апреля.
Хотя в заявлении Pepsi не упоминалось имя рэпера, оно прозвучало через несколько часов после того, как выступление Канье Уэста прокомментировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Политический деятель заявил, что его "глубоко беспокоит то, что Канье Уэста пригласили" на фестиваль и напомнил о его предыдущих антисемитских комментариях.
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина Балдони04.04.26, 10:41 • 36797 просмотров