Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером
Київ • УНН
Компанія Pepsi припинила багаторічне спонсорство британського фестивалю після критики Кіра Стармера. Причиною стали антисемітські заяви Каньє Веста.
Компанія Pepsi заявила, що припиняє спонсорство музичного фестивалю у Великій Британії, хедлайнером якого має бути Каньє Вест, після того, як Кір Стармер засудив його через попередні антисемітські висловлювання. Про це повідомляє Variety, пише УНН.
Деталі
Компанія Pepsi, як спонсор фестивалю оголосила про вихід із співпраці з Wireless, яка триває вже понад десять років.
"Pepsi вирішила припинити спонсорство фестивалю Wireless", – йдеться у короткій заяві.
Офіційна назва фестивалю — Pepsi MAX Presents Wireless — була пов’язана з партнерською угодою, що діяла з 2015 року.
Хоча багато шанувальників музики з радістю зустріли повернення репера на сцену, компанія Pepsi також фігурувала в обурених твітах, що протестували проти очевидної підтримки компанією його виступу як єдиного хедлайнера.
На сайті фестивалю Wireless все ще розміщено оголошення про виступ Каньє Веста та продовжують рекламувати спонсорство Pepsi.
"Pepsi MAX presents Wireless повертається до Фінсбері-Парку 10–12 липня 2026 року", — йдеться в тексті на головній сторінці.
Посилання на квитки на сайті показує, що продаж має розпочатися у вівторок, 7 квітня.
Хоча в заяві Pepsi не згадувалося ім'я репера, вона пролунала через кілька годин після того, як виступ Каньє Веста прокоментував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Політичний діяч заявив, що його "глибоко непокоїть те, що Каньє Веста запросили" на фестиваль та нагадав про його попередні антисемітські коментарі.
