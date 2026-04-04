Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна Балдоні

Федеральний суддя у США відхилив більшість обвинувачень у справі про сексуальні домагання, яку акторка Блейк Лайвлі подала проти свого колеги Джастіна Балдоні, але частина позову залишилася в силі та буде розглянута в суді. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

Федеральний суддя Льюїс Ліман відхилив 10 із 13 пунктів обвинувачення у справі. Серед них - звинувачення у домаганнях та наклепі. Рішення означає, що більшість претензій акторки не будуть розглядатися в подальшому судовому процесі.

Однак суд залишив у силі три пункти обвинувачення: порушення договору, помста та сприяння помсті.

За попередньою інформацією, ці аспекти справи мають бути розглянуті в цивільному суді Нью-Йорка. Засідання призначене на 18 травня.

Після рішення Лайвлі заявила, що вона "ніколи не перестане робити свій внесок у боротьбу за викриття систем та людей, які прагнуть завдати шкоди, присоромити, замовкнути та помститися жертвам".

Доповнення

Судова тяжба розпочалася у 2024 році після того, як Блейк Лайвлі подала позов проти Джастіна Балдоні. Вона звинуватила його в домаганнях та кампанії з дискредитації на знімальному майданчику фільму "Покинь, якщо кохаєш" (It Ends with Us).

Балдоні ці звинувачення заперечив і подав зустрічний позов.

