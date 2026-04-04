$43.8150.46
ukenru
08:00 • 1864 просмотра
07:30 • 8750 просмотра
05:27 • 9712 просмотра
05:00 • 16370 просмотра
3 апреля, 14:25 • 27501 просмотра
3 апреля, 11:36 • 55397 просмотра
3 апреля, 11:30 • 45153 просмотра
3 апреля, 11:17 • 41323 просмотра
Эксклюзив
3 апреля, 08:16 • 67221 просмотра
Эксклюзив
3 апреля, 07:41 • 60023 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
4м/с
32%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Марк Рютте
Михаил Федоров
Виталий Кличко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
The New York Times
Дипломатка
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина Балдони

Киев • УНН

 • 1878 просмотра

Суд Нью-Йорка оставил лишь три пункта иска о нарушении договора и мести. Рассмотрение дела о конфликте на съемочной площадке назначено на май.

netflix.com

Федеральный судья в США отклонил большинство обвинений по делу о сексуальных домогательствах, которое актриса Блейк Лайвли подала против своего коллеги Джастина Балдони, но часть иска осталась в силе и будет рассмотрена в суде. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Федеральный судья Льюис Лиман отклонил 10 из 13 пунктов обвинения по делу. Среди них - обвинения в домогательствах и клевете. Решение означает, что большинство претензий актрисы не будут рассматриваться в дальнейшем судебном процессе.

Однако суд оставил в силе три пункта обвинения: нарушение договора, месть и содействие мести.

По предварительной информации, эти аспекты дела должны быть рассмотрены в гражданском суде Нью-Йорка. Заседание назначено на 18 мая.

После решения Лайвли заявила, что она "никогда не перестанет вносить свой вклад в борьбу за разоблачение систем и людей, которые стремятся причинить вред, пристыдить, заставить замолчать и отомстить жертвам".

Дополнение

Судебная тяжба началась в 2024 году после того, как Блейк Лайвли подала иск против Джастина Балдони. Она обвинила его в домогательствах и кампании по дискредитации на съемочной площадке фильма "Всё закончится на нас" (It Ends with Us).

Балдони эти обвинения отрицал и подал встречный иск.

Алла Киосак

Новости МираУНН Lite
Фильм
Нью-Йорк