Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина Балдони
Киев • УНН
Суд Нью-Йорка оставил лишь три пункта иска о нарушении договора и мести. Рассмотрение дела о конфликте на съемочной площадке назначено на май.
Федеральный судья в США отклонил большинство обвинений по делу о сексуальных домогательствах, которое актриса Блейк Лайвли подала против своего коллеги Джастина Балдони, но часть иска осталась в силе и будет рассмотрена в суде. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
Федеральный судья Льюис Лиман отклонил 10 из 13 пунктов обвинения по делу. Среди них - обвинения в домогательствах и клевете. Решение означает, что большинство претензий актрисы не будут рассматриваться в дальнейшем судебном процессе.
Однако суд оставил в силе три пункта обвинения: нарушение договора, месть и содействие мести.
По предварительной информации, эти аспекты дела должны быть рассмотрены в гражданском суде Нью-Йорка. Заседание назначено на 18 мая.
После решения Лайвли заявила, что она "никогда не перестанет вносить свой вклад в борьбу за разоблачение систем и людей, которые стремятся причинить вред, пристыдить, заставить замолчать и отомстить жертвам".
Дополнение
Судебная тяжба началась в 2024 году после того, как Блейк Лайвли подала иск против Джастина Балдони. Она обвинила его в домогательствах и кампании по дискредитации на съемочной площадке фильма "Всё закончится на нас" (It Ends with Us).
Балдони эти обвинения отрицал и подал встречный иск.
