Пентагон разрешит репортерам доступ к информации только при условии ее согласования правительством США

Пентагон заявил, что репортеры, освещающие деятельность ведомства, смогут получить доступ к информации только при условии, что они будут оперировать исключительно данными, согласованными правительством США. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Детали

Так, представитель Пентагона Шон Парнелл в электронном письме заявил, что журналисты могут продолжать "входить в Министерство обороны" только при условии подписания документа о том, что они не будут публиковать секретную информацию или некоторые менее конфиденциальные документы, которые не обозначены как государственная тайна. Это правило вступит в силу в течение следующих двух-трех недель.

Информация должна быть одобрена для публичного обнародования соответствующим уполномоченным лицом, прежде чем она будет обнародована, даже если она не является секретной. Несоблюдение этих правил может привести к приостановке или аннулированию вашего пропуска в здание – говорится в письме для журналистов.

Чиновники отметили, что этот шаг был необходим, поскольку любое несанкционированное разглашение "создает риск для безопасности, который может нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов и поставить под угрозу персонал" Пентагона.

Этот шаг происходит на фоне тенденции все более ограниченного доступа к крупнейшему федеральному агентству страны во времена администрации Трампа. Новые правила предоставляют Пентагону широкие возможности называть журналистов угрозой безопасности и отменять пресс-паспорта для тех, кто получает или публикует информацию, которую ведомство считает непригодной для публичного обнародования - пишет издание.

Авторы добавляют, что репортеры традиционно имели доступ к несекретным помещениям в Пентагоне для освещения взаимодействия военных с миром. Это включает офисы министра обороны, объединенный штаб и шесть ведомств.

Контекст

В феврале Белый дом лишил журналистов информагентства Associated Press доступа к мероприятиям в Овальном кабинете до тех пор, пока редакция не начнет называть Мексиканский залив Американским.

Впоследствии министр обороны США Пит Хэгсет убрал из Пентагона медиа, которые имели свои спец-офисы. Это были, в частности, NBC News, New York Times и NPR. На их места пришли консервативные медиа.

В течение последних нескольких месяцев на журналистов наложили дополнительные ограничения: в частности, ни один репортер не может выходить за пределы определенных коридоров без сопровождения сотрудника Пентагона.

На заседании министров Трампа Reuters и ряду других медиа запретили работу на заседании министров