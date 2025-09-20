Пентагон разрешит репортерам доступ к информации только при условии ее согласования правительством США

$41.250.05
48.780.01
ukenru
19 сентября, 18:48 • 10284 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 17782 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 17907 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 22047 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 34714 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 24045 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 31486 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 38102 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 43856 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 60071 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Силы беспилотных систем уничтожили переправу и несколько танков противника: видеоVideo19 сентября, 16:12 • 5756 просмотра
Не только области с городами-миллионниками: где в Украине активнее всего покупают жилье19 сентября, 16:24 • 3544 просмотра
В Запорожье российский дрон попал в гражданский автомобиль: погибли супруги19 сентября, 17:25 • 4180 просмотра
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинкуPhoto19 сентября, 19:12 • 10233 просмотра
Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсетиVideo20:05 • 4470 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 22130 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 34714 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 31486 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 60071 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 65865 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 22047 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 22130 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 13682 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 17540 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 20056 просмотра
Актуальное
МиГ-31
ТикТок
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
СВИФТ

Пентагон разрешит репортерам доступ к информации только при условии ее согласования правительством США

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Пентагон вводит новые правила для журналистов: они смогут получить доступ к информации только при условии ее согласования правительством США. Это правило вступит в силу в течение следующих двух-трех недель.

Пентагон разрешит репортерам доступ к информации только при условии ее согласования правительством США

Пентагон заявил, что репортеры, освещающие деятельность ведомства, смогут получить доступ к информации только при условии, что они будут оперировать исключительно данными, согласованными правительством США. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Детали

Так, представитель Пентагона Шон Парнелл в электронном письме заявил, что журналисты могут продолжать "входить в Министерство обороны" только при условии подписания документа о том, что они не будут публиковать секретную информацию или некоторые менее конфиденциальные документы, которые не обозначены как государственная тайна. Это правило вступит в силу в течение следующих двух-трех недель.

Информация должна быть одобрена для публичного обнародования соответствующим уполномоченным лицом, прежде чем она будет обнародована, даже если она не является секретной. Несоблюдение этих правил может привести к приостановке или аннулированию вашего пропуска в здание

– говорится в письме для журналистов.

Чиновники отметили, что этот шаг был необходим, поскольку любое несанкционированное разглашение "создает риск для безопасности, который может нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов и поставить под угрозу персонал" Пентагона.

Этот шаг происходит на фоне тенденции все более ограниченного доступа к крупнейшему федеральному агентству страны во времена администрации Трампа. Новые правила предоставляют Пентагону широкие возможности называть журналистов угрозой безопасности и отменять пресс-паспорта для тех, кто получает или публикует информацию, которую ведомство считает непригодной для публичного обнародования

- пишет издание.

Авторы добавляют, что репортеры традиционно имели доступ к несекретным помещениям в Пентагоне для освещения взаимодействия военных с миром. Это включает офисы министра обороны, объединенный штаб и шесть ведомств.

Контекст

В феврале Белый дом лишил журналистов информагентства Associated Press доступа к мероприятиям в Овальном кабинете до тех пор, пока редакция не начнет называть Мексиканский залив Американским.

Впоследствии министр обороны США Пит Хэгсет убрал из Пентагона медиа, которые имели свои спец-офисы. Это были, в частности, NBC News, New York Times и NPR. На их места пришли консервативные медиа.

В течение последних нескольких месяцев на журналистов наложили дополнительные ограничения: в частности, ни один репортер не может выходить за пределы определенных коридоров без сопровождения сотрудника Пентагона.

На заседании министров Трампа Reuters и ряду других медиа запретили работу на заседании министров27.02.25, 01:29 • 101812 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Белый дом
Соединённые Штаты