Пентагон дозволить репортерам доступ до інформації лише за умови її погодження урядом США

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Пентагон запроваджує нові правила для журналістів: вони зможуть отримати доступ до інформації лише за умови її погодження урядом США. Це правило набуде чинності протягом наступних двох-трьох тижнів.

Пентагон дозволить репортерам доступ до інформації лише за умови її погодження урядом США

Пентагон заявив, що репортери, які висвітлюють діяльність відомства, зможуть отримати доступ до інформації лише за умови, що вони оперуватимуть виключно даними, погодженими урядом США. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Деталі

Так, речник Пентагону Шон Парнелл в електронному листі заявив, що журналісти можуть продовжувати "входити до Міністерства оборони" лише за умови підписання документу про те, що вони не публікуватимуть секретну інформацію або деякі менш конфіденційні документи, які не позначені як державна таємниця. Це правило набуде чинності протягом наступних двох-трьох тижнів.

Інформація повинна бути схвалена для публічного оприлюднення відповідною уповноваженою особою, перш ніж вона буде оприлюднена, навіть якщо вона не є секретною. Недотримання цих правил може призвести до призупинення або анулювання вашої перепустки в будівлю

– йдеться в листі для журналістів.

Посадовці зазначили, що цей крок був необхідним, оскільки будь-яке несанкціоноване розголошення "створює ризик для безпеки, який може зашкодити національній безпеці Сполучених Штатів та поставити під загрозу персонал" Пентагону.

Цей крок відбувається на тлі тенденції дедалі більш обмеженого доступу до найбільшого федерального агентства країни за часів адміністрації Трампа. Нові правила надають Пентагону широкі можливості називати журналістів загрозою безпеці та скасовувати прес-паспорти для тих, хто отримує або публікує інформацію, яку відомство вважає непридатною для публічного оприлюднення

- пише видання.

Автори додають, що репортери традиційно мали доступ до несекретних приміщень у Пентагоні для висвітлення взаємодії військових зі світом. Це включає офіси міністра оборони, об'єднаний штаб та шість відомств.

Контекст

У лютому Білий дім позбавив журналістів інформагенції Associated Press доступу до заходів в Овальному кабінеті до того часу, поки редакція не почне називати Мексиканську затоку Американською.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет прибрав з Пентагону медіа, які мали свої спецофіси. Це були зокрема NBC News, New York Times і NPR. На їхні місця прийшли консервативні медіа.

Протягом останніх кількох місяців на журналістів наклали додаткові обмеження: зокрема, жоден репортер не може виходити за межі певних коридорів без супроводу співробітника Пентагону.

На засіданні міністрів Трампа Reuters та низці інших медіа заборонили роботу 27.02.25, 01:29 • 101812 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Міністерство оборони США
Пентагон
Білий дім
Сполучені Штати Америки