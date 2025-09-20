Пентагон дозволить репортерам доступ до інформації лише за умови її погодження урядом США

Пентагон заявив, що репортери, які висвітлюють діяльність відомства, зможуть отримати доступ до інформації лише за умови, що вони оперуватимуть виключно даними, погодженими урядом США. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Так, речник Пентагону Шон Парнелл в електронному листі заявив, що журналісти можуть продовжувати "входити до Міністерства оборони" лише за умови підписання документу про те, що вони не публікуватимуть секретну інформацію або деякі менш конфіденційні документи, які не позначені як державна таємниця. Це правило набуде чинності протягом наступних двох-трьох тижнів.

Інформація повинна бути схвалена для публічного оприлюднення відповідною уповноваженою особою, перш ніж вона буде оприлюднена, навіть якщо вона не є секретною. Недотримання цих правил може призвести до призупинення або анулювання вашої перепустки в будівлю