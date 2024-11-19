Пентагон раскрыл реальное количество отправленных в курскую область северокорейцев

Более 11 000 северокорейцев, по оценкам, направлены в курскую область, есть основания ожидать, что они могут быть привлечены к боевым действиям в войне рф против Украины, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга 18 ноября, пишет УНН.

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"По нашей оценке, предположительно, это более 11 000 северокорейцев, направляющихся в курскую область. Я думаю, на прошлой неделе их было от 10 до 11 тысяч. (...) Что касается, вы знаете, боевых действий, вы знаете, мы знаем, что они, по сообщениям, начали привлекаться к участию в боевых действиях", - сказала Сингх.

"Мы не получили, вы знаете, независимого подтверждения этого, но, как говорят, они направляются в курскую область не просто так. Вы знаете, у нас есть все основания ожидать, что они могут быть привлечены к боевым действиям, но я не могу, вы знаете, подтвердить это сейчас", - отметила пресс-секретарь Пентагона.

На уточнение, видит ли американская сторона больше перемещений северокорейцев, Сингх ответила, что "сейчас нет". "Но это не исключает того, что всегда может быть возможность отправки большего количества сил КНДР на помощь россии", - подчеркнула пресс-секретарь Пентагона.

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