В случае активных действий войск кндр в Украине и сокращения поставок западного оружия, Сеул изменит подход к помощи Киеву
Киев • УНН
Сеул рассматривает возможность прямых поставок оружия Украине из-за активности КНДР в войне. Решение будет зависеть от действий Пхеньяна и будущей политики Трампа в отношении Украины.
Обстоятельства, связанные с победой Трампа на выборах в США может побудить Южную Корею пересмотреть возможность отправки оружия непосредственно в Украину.
Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Южная Корея теперь менее склонна отправлять боеприпасы в Украину, если Пхеньян не предпримет дальнейших мер или если не будет большей ясности относительно того, как Трамп будет действовать в отношении Украины.
Но сейчас офис правительства Южной Кореи активно рассматривает возможные сценарии российско-северокорейского военного сотрудничества, в Сеуле размышляют над контрмерами.
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«Мы будем тесно сотрудничать с нашим союзником и партнерами в этом процессе», - говорится в заявлении в ответ на вопрос Bloomberg о последних мыслях Южной Кореи относительно отправки оружия Украине.
Развертывание Северной Кореей до 12 000 военных в России изменило вышеуказанную позицию, - президент Юн заявил, что непосредственное участие Пхеньяна в конфликте представляет угрозу безопасности его страны.
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«Мы не исключаем поддержки вооружением. Если мы окажем поддержку вооружением, оборонительное оружие будет рассматриваться в первую очередь - сказал президент Южной Кореи на пресс-конференции на прошлой неделе.
Справочно
Президент Украины Владимир Зеленский готовится направить своего представителя в Сеул, чтобы призвать получить оружие и убедить Южную Корею пересмотреть свою позицию в свою пользу. Южная Корея имеет огромные запасы артиллерийских снарядов 155 миллиметров, которые являются стандартом Организации Североатлантического договора, который использует Украина.
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