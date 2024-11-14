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В случае активных действий войск кндр в Украине и сокращения поставок западного оружия, Сеул изменит подход к помощи Киеву

В случае активных действий войск кндр в Украине и сокращения поставок западного оружия, Сеул изменит подход к помощи Киеву

Киев  •  УНН

 • 3976 просмотра

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Сеул рассматривает возможность прямых поставок оружия Украине из-за активности КНДР в войне. Решение будет зависеть от действий Пхеньяна и будущей политики Трампа в отношении Украины.

Обстоятельства, связанные с победой Трампа на выборах в США может побудить Южную Корею пересмотреть возможность отправки оружия непосредственно в Украину.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Южная Корея теперь менее склонна отправлять боеприпасы в Украину, если Пхеньян не предпримет дальнейших мер или если не будет большей ясности относительно того, как Трамп будет действовать в отношении Украины.

Но сейчас офис правительства Южной Кореи активно рассматривает возможные сценарии российско-северокорейского военного сотрудничества, в Сеуле размышляют над контрмерами.

Байден и Си Цзиньпин проведут встречу в Перу: будут говорить о войне в Украине и привлечении войск КНДР13 нояб. 2024, 19:37 • 24072 просмотра

«Мы будем тесно сотрудничать с нашим союзником и партнерами в этом процессе», - говорится в заявлении в ответ на вопрос Bloomberg о последних мыслях Южной Кореи относительно отправки оружия Украине.

Развертывание Северной Кореей до 12 000 военных в России изменило вышеуказанную позицию, - президент Юн заявил, что непосредственное участие Пхеньяна в конфликте представляет угрозу безопасности его страны.

Отправка войск КНДР на помощь рф: у Зеленского рассказали, как будут реагировать Сеул и Киев30 окт. 2024, 21:20 • 22158 просмотров

«Мы не исключаем поддержки вооружением. Если мы окажем поддержку вооружением, оборонительное оружие будет рассматриваться в первую очередь - сказал президент Южной Кореи на пресс-конференции на прошлой неделе.

Справочно

Президент Украины Владимир Зеленский готовится направить своего представителя в Сеул, чтобы призвать получить оружие и убедить Южную Корею пересмотреть свою позицию в свою пользу. Южная Корея имеет огромные запасы артиллерийских снарядов 155 миллиметров, которые являются стандартом Организации Североатлантического договора, который использует Украина.

Разведка Южной Кореи подтвердила участие военных КНДР против ВСУ13 нояб. 2024, 13:31 • 16255 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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