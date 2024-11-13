Байден и Си Цзиньпин проведут встречу в Перу: будут говорить о войне в Украине и привлечении войск КНДР

ukenru
Эксклюзив
Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
16:01 • 49179 просмотра

Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксклюзив
Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19
 • 85348 просмотра

Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
 • 107027 просмотра

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Эксклюзив
Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал
 • 102789 просмотра

Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал

Эксклюзив
Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея
 • 111081 просмотра

Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября
 • 115144 просмотра

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

Эксклюзив
«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
 • 116562 просмотра

«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

Эксклюзив
Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
 • 114299 просмотра

Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

Эксклюзив
Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний
 • 109286 просмотра

Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний

Эксклюзив
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
 • 127327 просмотра

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Клирик УПЦ МП в Житомирской области получил подозрение - СБУ

Клирик УПЦ МП в Житомирской области получил подозрение - СБУ

 • 21949 просмотра
Ночью было минимум 12 заходов "шахедов" в беларусь, ввс рб поднимали авиацию - "Гаюн"

Ночью было минимум 12 заходов "шахедов" в беларусь, ввс рб поднимали авиацию - "Гаюн"

 • 20600 просмотра
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

 • 96678 просмотра
Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

15:19 • 47849 просмотра
В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

16:09 • 36259 просмотра
публикации
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

 • 96678 просмотра
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
Эксклюзив

 • 107027 просмотра
"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 110626 просмотра
Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

 • 116477 просмотра
Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

 • 118454 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

16:09 • 36259 просмотра
Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

15:19 • 47849 просмотра
Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

 • 91037 просмотра
Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

 • 99550 просмотра
Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

 • 74765 просмотра
Актуальное
Байден и Си Цзиньпин проведут встречу в Перу: будут говорить о войне в Украине и привлечении войск КНДР

Байден и Си Цзиньпин проведут встречу в Перу: будут говорить о войне в Украине и привлечении войск КНДР

Киев  •  УНН

 • 6524 просмотра

Read in English

Президенты США и Китая встретятся 16 ноября на саммите АТЭС в Лиме для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества. Среди тем - военные контакты, поддержка Китаем рф, кибератаки и права человека.

Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин встретятся 16 ноября на полях саммита АТЭС (Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества) в Лиме, Перу. Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на Белый дом, передает УНН.

Детали

Ожидается, что лидеры стран обсудят вопросы сотрудничества США и Китая, восстановление контактов между военными, борьбу с глобальным кризисом фентанила, риски искусственного интеллекта, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома во время разговора с журналистами в среду, 13 ноября.

Президент США также намерен выразить "глубокую обеспокоенность" поддержкой Пекином российской войны против Украины и развертыванием северокорейских войск для помощи России, сказал чиновник. По его словам, Байден также повторит свою "давнюю обеспокоенность" по поводу "несправедливой торговой политики и нерыночной экономической практики" Китая, которые вредят американским работникам.

Чиновник добавил, что Байден поднимет вопрос причастности Китая к кибератакам на критическую гражданскую инфраструктуру США, а также активизацию военной деятельности Пекина вокруг Тайваня и в Южнокитайском море, он также будет говорить о важности уважения к правам человека.

Встреча, вероятно, будет последней между Байденом и Си перед тем, как к власти в США в январе 2025-го придет Дональд Трамп.

Добавим

Новоизбранный президент уже номинировал ярых критиков Китая на ключевые внешнеполитические должности, что может привести к более конфронтационной позиции США в отношении Пекина. Среди них - конгрессмен-республиканец Майк Уолц на должность советника президента по нацбезопасности и сенатор Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Отвечая на вопрос Голоса Америки, чиновник добавил: что бы ни решила следующая администрация президента США, им нужно будет найти способ урегулировать "жесткие, сложные отношения" США и Китая.

"россия, проблемы в (Тайваньском) проливе, Южнокитайское море и киберсфера - это вопросы, о которых следующая администрация должна будет тщательно подумать, потому что это сферы глубоких политических разногласий с Китаем, и я не ожидаю, что они исчезнут", - сказал он в разговоре с журналистами.

Лидер КНР Си Цзиньпин также, вероятно, предполагает изменения в политике с новой администрацией президента США, в частности, выполнит ли Дональд Трампа обещания ввести высокие тарифы на все китайские товары.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
golos-amerikiГолос Америки
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
severnaya-koreyaСеверная Корея
taivanТайвань
si-tszinpinСи Цзиньпин
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты