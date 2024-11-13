Байден и Си Цзиньпин проведут встречу в Перу: будут говорить о войне в Украине и привлечении войск КНДР

Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин встретятся 16 ноября на полях саммита АТЭС (Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества) в Лиме, Перу. Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на Белый дом, передает УНН.

Детали

Ожидается, что лидеры стран обсудят вопросы сотрудничества США и Китая, восстановление контактов между военными, борьбу с глобальным кризисом фентанила, риски искусственного интеллекта, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома во время разговора с журналистами в среду, 13 ноября.

Президент США также намерен выразить "глубокую обеспокоенность" поддержкой Пекином российской войны против Украины и развертыванием северокорейских войск для помощи России, сказал чиновник. По его словам, Байден также повторит свою "давнюю обеспокоенность" по поводу "несправедливой торговой политики и нерыночной экономической практики" Китая, которые вредят американским работникам.

Чиновник добавил, что Байден поднимет вопрос причастности Китая к кибератакам на критическую гражданскую инфраструктуру США, а также активизацию военной деятельности Пекина вокруг Тайваня и в Южнокитайском море, он также будет говорить о важности уважения к правам человека.

Встреча, вероятно, будет последней между Байденом и Си перед тем, как к власти в США в январе 2025-го придет Дональд Трамп.

Добавим

Новоизбранный президент уже номинировал ярых критиков Китая на ключевые внешнеполитические должности, что может привести к более конфронтационной позиции США в отношении Пекина. Среди них - конгрессмен-республиканец Майк Уолц на должность советника президента по нацбезопасности и сенатор Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Отвечая на вопрос Голоса Америки, чиновник добавил: что бы ни решила следующая администрация президента США, им нужно будет найти способ урегулировать "жесткие, сложные отношения" США и Китая.

"россия, проблемы в (Тайваньском) проливе, Южнокитайское море и киберсфера - это вопросы, о которых следующая администрация должна будет тщательно подумать, потому что это сферы глубоких политических разногласий с Китаем, и я не ожидаю, что они исчезнут", - сказал он в разговоре с журналистами.

Лидер КНР Си Цзиньпин также, вероятно, предполагает изменения в политике с новой администрацией президента США, в частности, выполнит ли Дональд Трампа обещания ввести высокие тарифы на все китайские товары.