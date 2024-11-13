Разведка Южной Кореи подтвердила участие военных КНДР против ВСУ

Разведывательное агентство Южной Кореи подтверждает, что солдаты Северной Кореи уже участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в курской области вместе с солдатами рф.

Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

По оценкам Национальной разведывательной службы, северокорейские войска, направленные в Россию, переместились в Курскую область в течение последних двух недель - заявили в разведке.

Также в разведке заявляют, что войска КНДР уже завершили развертывание на поле боя и начали участвовать в боевых действиях. Издание отмечает, что заявления Южной Кореи прозвучали после того, как американские чиновники подтвердили активное участие солдат КНДР на стороне России в боях с ВСУ в Курской области, где Украина удерживает плацдарм.

Напомним,

Представитель Государственного департамента США Ведант Пател заявлял, что северокорейские войска начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими силами.