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Разведка Южной Кореи подтвердила участие военных КНДР против ВСУ

Разведка Южной Кореи подтвердила участие военных КНДР против ВСУ

Киев  •  УНН

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Разведка Южной Кореи подтвердила участие северокорейских военных в боевых действиях против Украины на стороне РФ. Солдаты КНДР уже завершили развертывание в Курской области и начали воевать.

Разведывательное агентство Южной Кореи подтверждает, что солдаты Северной Кореи уже участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в курской области вместе с солдатами рф.

Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

По оценкам Национальной разведывательной службы, северокорейские войска, направленные в Россию, переместились в Курскую область в течение последних двух недель

- заявили в разведке.

Также в разведке заявляют, что войска КНДР уже завершили развертывание на поле боя и начали участвовать в боевых действиях. Издание отмечает, что заявления Южной Кореи прозвучали после того, как американские чиновники подтвердили активное участие солдат КНДР на стороне России в боях с ВСУ в Курской области, где Украина удерживает плацдарм.

Напомним,

Представитель Государственного департамента США Ведант Пател заявлял, что северокорейские войска начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими силами.

Павел Башинский

Павел Башинский

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gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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