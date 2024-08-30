Пентагон поддержит защиту кандидатов в президенты после нападения на Трампа

Министерство обороны США окажет «поддержку в защите» кандидатов в президенты Соединенных Штатов накануне выборов в ноябре.

Пишет УНН со ссылкой на Voice of America.

Министерство обороны окажет Секретной службе США поддержку в защите кандидатов на пост президента и вице-президента накануне выборов 5 ноября.

Эта мера связана с тем, что Секретная служба находилась под пристальным вниманием из-за сбоев в безопасности, которые привели к нападению на кандидата в президенты от Республиканской партии во время митинга в Пенсильвании 13 июля.

Министерство обороны окажет поддержку по «защите» кандидатов до выборов в ноябре и, вероятно, до инаугурации президента в январе 2025 года - сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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Глава оборонного ведомства Ллойд Остин одобрил запрос Министерства внутренней безопасности об оказании помощи, поручив военному командованию, ответственному за Северную Америку, оказывать дополнительную поддержку Секретной службе в различных частях страны, добавила Сингх.

Напомним,

Дональд Трамп провел первый митинг под открытым небом после попытки покушения, выступая за пуленепробиваемым стеклом. Он критиковал Байдена и демократов, обвиняя их в проблемах США.

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