Пентагон поддержит защиту кандидатов в президенты после нападения на Трампа
Киев • УНН
Минобороны США окажет поддержку Секретной службе для защиты кандидатов в президенты до выборов в ноябре. Это решение связано с недавним нападением на Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании.
Министерство обороны США окажет «поддержку в защите» кандидатов в президенты Соединенных Штатов накануне выборов в ноябре.
Пишет УНН со ссылкой на Voice of America.
Министерство обороны окажет Секретной службе США поддержку в защите кандидатов на пост президента и вице-президента накануне выборов 5 ноября.
Эта мера связана с тем, что Секретная служба находилась под пристальным вниманием из-за сбоев в безопасности, которые привели к нападению на кандидата в президенты от Республиканской партии во время митинга в Пенсильвании 13 июля.
Министерство обороны окажет поддержку по «защите» кандидатов до выборов в ноябре и, вероятно, до инаугурации президента в январе 2025 года
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Глава оборонного ведомства Ллойд Остин одобрил запрос Министерства внутренней безопасности об оказании помощи, поручив военному командованию, ответственному за Северную Америку, оказывать дополнительную поддержку Секретной службе в различных частях страны, добавила Сингх.
Напомним,
Дональд Трамп провел первый митинг под открытым небом после попытки покушения, выступая за пуленепробиваемым стеклом. Он критиковал Байдена и демократов, обвиняя их в проблемах США.
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