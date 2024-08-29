Опрос WSJ: Харрис опережает Трампа на 1% перед выборами
Киев • УНН
Согласно опросу Wall Street Journal, Камала Харрис имеет преимущество в 1% над Дональдом Трампом накануне выборов. Харрис получает 48% поддержки, Трамп - 47%, с погрешностью ±2,5%.
Согласно опросу Wall Street Journal, опубликованному в четверг, кандидат от Демократической партии Камала Харрис имеет преимущество в один процентный пункт над республиканцем Дональдом Трампом накануне ноябрьских выборов, передает УНН.
Детали
Харрис получает 48% поддержки среди избирателей, тогда как Трамп - 47%.
Опрос имеет погрешность плюс-минус 2,5%, что указывает на то, что борьба остается крайне напряженной.
Камала Гарріс офіційно стала кандидатом від демократів на пост президента США - CNN23 августа 2024, 03:05 • 118029 просмотров