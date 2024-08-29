Опитування WSJ: Гарріс випереджає Трампа на 1% перед виборами

Згідно з опитуванням Wall Street Journal, опублікованим у четвер, кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс має перевагу в один відсотковий пункт над республіканцем Дональдом Трампом напередодні листопадових виборів, передає УНН.

Деталі

Гарріс отримує 48% підтримки серед виборців, тоді як Трамп — 47%.

Опитування має похибку плюс-мінус 2,5%, що вказує на те, що боротьба залишається вкрай напруженою.

Камала Гарріс офіційно стала кандидатом від демократів на пост президента США - CNN