Опитування WSJ: Гарріс випереджає Трампа на 1% перед виборами
Київ • УНН
Згідно з опитуванням Wall Street Journal, Камала Гарріс має перевагу в 1% над Дональдом Трампом напередодні виборів. Гарріс отримує 48% підтримки, Трамп - 47%, з похибкою ±2,5%.
Згідно з опитуванням Wall Street Journal, опублікованим у четвер, кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс має перевагу в один відсотковий пункт над республіканцем Дональдом Трампом напередодні листопадових виборів, передає УНН.
Деталі
Гарріс отримує 48% підтримки серед виборців, тоді як Трамп — 47%.
Опитування має похибку плюс-мінус 2,5%, що вказує на те, що боротьба залишається вкрай напруженою.
Камала Гарріс офіційно стала кандидатом від демократів на пост президента США - CNN23.08.24, 06:05 • 118181 перегляд