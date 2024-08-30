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Пентагон підтримає захист кандидатів у президенти після нападу на Трампа

Пентагон підтримає захист кандидатів у президенти після нападу на Трампа

Київ • УНН

 • 12815 перегляди

Міноборони США надасть підтримку Секретній службі для захисту кандидатів у президенти до виборів у листопаді. Це рішення пов'язане з нещодавнім нападом на Дональда Трампа під час мітингу в Пенсільванії.

Міністерство оборони США надасть "підтримку в захисті" кандидатів у президенти Сполучених Штатів напередодні виборів у листопаді.

Пише УНН із посиланням на Voice of America.

Міністерство оборони надасть Секретній службі США підтримку в захисті кандидатів на пост президента і віце-президента напередодні виборів 5 листопада.

Цей захід пов'язаний з тим, що Секретна служба перебувала під пильною увагою через збої в безпеці, які призвели до нападу на кандидата в президенти від Республіканської партії під час мітингу в Пенсільванії 13 липня.

Міністерство оборони надасть підтримку щодо захисту" кандидатів до виборів у листопаді і, ймовірно, до інавгурації президента в січні 2025 року

- повідомила журналістам заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

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Глава оборонного відомства Ллойд Остін схвалив запит Міністерства внутрішньої безпеки про надання допомоги, доручивши військовому командуванню, відповідальному за Північну Америку, надавати додаткову підтримку Секретній службі в різних частинах країни, додала Сінгх.

Нагадаємо

Дональд Трамп провів перший мітинг під відкритим небом після спроби замаху, виступаючи за куленепробивним склом. Він критикував Байдена та демократів, звинувачуючи їх у проблемах США.

ФБР підтвердило: куля влучила у вухо Трампа під час замаху27.07.24, 07:14 • 99238 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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