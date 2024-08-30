Пентагон підтримає захист кандидатів у президенти після нападу на Трампа
Київ • УНН
Міноборони США надасть підтримку Секретній службі для захисту кандидатів у президенти до виборів у листопаді. Це рішення пов'язане з нещодавнім нападом на Дональда Трампа під час мітингу в Пенсільванії.
Міністерство оборони США надасть "підтримку в захисті" кандидатів у президенти Сполучених Штатів напередодні виборів у листопаді.
Пише УНН із посиланням на Voice of America.
Міністерство оборони надасть Секретній службі США підтримку в захисті кандидатів на пост президента і віце-президента напередодні виборів 5 листопада.
Цей захід пов'язаний з тим, що Секретна служба перебувала під пильною увагою через збої в безпеці, які призвели до нападу на кандидата в президенти від Республіканської партії під час мітингу в Пенсільванії 13 липня.
Міністерство оборони надасть підтримку щодо захисту" кандидатів до виборів у листопаді і, ймовірно, до інавгурації президента в січні 2025 року
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